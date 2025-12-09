Más de dos personas ingresan al día en Urgencias del Virgen del Rocío de Sevilla por accidentes con patinetes eléctricos

Profesionales de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.100 personas han acudido a las Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla por accidentes relacionados con patinetes eléctricos desde 2012, año en el que empezó a generalizarse el uso de estos vehículos. Las causas más frecuentes son caídas, atropellos --especialmente a personas mayores y niños-- y colisiones con coches o entre patinetes.

Así lo ha confirmado este lunes en una nota la Unidad de Comunicación del Hospital, que ha apostillado que la incidencia no ha dejado de aumentar y, tras un crecimiento progresivo durante los primeros años, los ingresos se duplicaron a partir de 2021.

Ese año se han registrado 430 casos, que han ascendido hasta los 850 en 2024, cifra que se mantiene estable desde 2022. La mayoría de los pacientes son atendidos en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología, aunque también se derivan casos al Hospital Infantil.

Según un Trabajo Fin de Carrera de la estudiante de Medicina Pilar Rojo Alonso, los accidentes de patinete se han convertido en los últimos años en la principal causa de ingresos por Urgencias relacionados con vehículos. Mientras tanto, los accidentes de bicicleta se han estabilizado tras el aumento de su uso y la creación de carriles bici; los siniestros en moto han subido ligeramente y los de coche han disminuido.

Por edades, el 57 por ciento de los accidentados --casi 1.800 casos-- son jóvenes de entre 18 y 30 años, que emplean el patinete principalmente para actividades de ocio. Les siguen las personas de 31 a 45 años, con más de 700 casos, cuyo uso es mayoritariamente laboral. El 54 por ciento de los pacientes atendidos son hombres.

La doctora Amparo Fernández de Simón, de la Unidad de Urgencias de Traumatología, ha destacado que, a diferencia de otras ciudades europeas, en Sevilla las cifras apenas varían por meses debido al clima, aunque se registran más incidentes en verano y un ligero descenso en diciembre y enero.

Las lesiones más habituales entre los conductores son fracturas en extremidades, según el doctor Ignacio Pérez Torres, traumatólogo del servicio. También se atienden lesiones faciales y traumatismos intracraneales, como hemorragias cerebrales. Entre los peatones atropellados son frecuentes las fracturas de cadera en personas mayores.

De los pacientes atendidos hasta 2024, el 58 por ciento presentaba lesiones leves, el 23 por ciento moderadas y el 24 por ciento graves. Uno de cada diez requirió ingreso hospitalario, con una media de edad de 21 años. Del total, el 7 por ciento ha permanecido en Observación de Urgencias y el 3 por ciento fue hospitalizado.