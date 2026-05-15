Un médico del Hospital Macarena lidera un estudio que mide la educación sanitaria del paciente hipertenso andaluz

Una enfermera del Hospital Virgen Macarena tomándole la tensión a un paciente de la Unidad de Riesgos Vasculares - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha participado y liderado, a través de su internista Luis Castilla, un estudio autonómico, que bajo el rubro de 'Andaltenso' ha encuestado a más de 2.000 pacientes de las ocho provincias andaluzas con hipertensión, para comprobar el nivel de autoconocimiento de los propios pacientes de esta enfermedad vascular, así como el grado de seguimiento del tratamiento de las personas hipertensas en la comunidad autónoma.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía en una nota, en la víspera del Día Mundial de la Hipertensión, esta investigación promovida por la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular, ha publicado sus conclusiones, entre las que destaca la "adherencia generalizada al tratamiento del paciente hipertenso andaluz", con un porcentaje cercano al 90%.

Por otro lado, también ha identificado un área de mejora, relativa al autoconocimiento de esta enfermedad vascular, que en Andalucía se estima que afecta al 31% de las mujeres y al 33% de los hombres.

El trabajo de investigación, el primero de estas características que se realiza en la comunidad autónoma, también ha identificado la persistencia de factores de riesgo cardiovascular, como el tabaquismo y la ausencia de ejercicio físico regular, entre una población cuya media de edad es de 63 años.

En esta línea, el estudio 'Andaltenso' revela que la hipertensión en Andalucía va acompañada de patologías frecuentes asociadas como colesterol (48,3%), diabetes (27,6%) y obesidad: (21,1%) La hipertensión arterial se produce cuando la presión de la sangre en los vasos sanguíneos es demasiado alta (de 140/90 mmHg o más).

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, especialmente enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular pero también para la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y la demencia.