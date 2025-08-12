El medio centenar de monumentos y conjuntos que gestiona la Junta, entre ellos la Alhambra, tiene plan de autoprotección

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El medio centenar de monumentos y conjuntos culturales que gestiona la Junta de Andalucía, entre ellos la Alhambra de Granada, tienen "todos" planes de autoprotección, que consisten en una "descripción del inmueble en términos de seguridad y evacuación --aforo, puertas de salida, resistencia al fuego de elementos constructivos, recorridos de evacuación y sistemas de seguridad, entre otras cuestiones--, un análisis de riesgos --incendio, terremoto, e inundación-- y la definición de medidas de prevención (antes) y actuación en caso de emergencia (durante).

Así lo explican fuentes de la Consejería de Cultura y Deporte que dirige Patricia del Pozo. "Todos los museos y conjuntos culturales gestionados por la Consejería de Cultura y Deporte cuentan con su plan de autoprotección, que se revisa cada tres años tal como obliga la normativa", apostillan las citadas fuentes tras el incendio declarado el pasado viernes 8 de agosto en la Mezquita Catedral de Córdoba. En este inmueble patrimonio de la humanidad, el plan de autoprotección funcionó "muy bien" y evitó una "catástrofe" mayor, según palabras de la propia consejera.

En Sevilla, por ejemplo, cuentan con plan de autoprotección el Museo de Bellas Artes, el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, el Centro Logístico del Patrimonio Cultural y la Sala Santa Inés, además de los conjuntos arqueológicos de Itálica y Carmona y el Monasterio de San Isidoro del Campo; en Málaga, el Museo de Málaga, y los conjuntos de los Dólmenes de Antequera y Acinipo; en Córdoba, el Museo de Bellas Artes de Córdoba, el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba y el conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra; en Granada, el Patronato de la Alhambra y el Generalife tiene definidas sus medidas, al igual que los tres museos --Bellas Artes, Arqueológico y Casa de los Tiros.

En Almería, el Museo y la Alcazaba; y en Cádiz, el Museo de Cádiz, el Museo del Flamenco de Andalucía, y en Jerez, y el conjunto de Baelo Claudia. En el caso de Huelva, el Museo; y, por último, en Jaén, en Cástulo, en el Museo de Jaén, en el Museo Íbero, en el Museo de Úbeda y en el Museo de Artes y Costumbres Populares Alto Guadalquivir, en Cazorla.

Hace unos meses, el conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera (Málaga) acogió el primer simulacro de evacuación de bienes culturales que se ha llevado a cabo en España en un yacimiento arqueológico declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, lo que fue "un hito" en la protección del patrimonio cultural. Durante la simulación, también activaron las alertas en el Instituto de Enseñanza Superior (IES) Pintor José María Fernández y la Residencia San Juan de Dios, ambos en Antequera.

El simulacro recreó una situación de emergencia por terremoto --de grado 6,1 con epicentro en el Torcal a una profundidad de ocho kilómetros-- y posterior incendio en el Museo de Sitio de los Dólmenes, activándose el plan de emergencias ante el riesgo sísmico en Andalucía en fase de emergencia situación operativa 2 y el plan de salvaguarda del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera elaborado por la Consejería de Cultura y Deporte.