Mejorar la conectividad con Alemania y atraer nuevos públicos, objetivos andaluces en la ITB

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la presencia de la Junta de Andalucía en la edición de 2025 de la Feria Internacional de Turismo ITB de Berlín, celebrada del 4 al 6 de marzo, y en la que Andalucía se orientó hacia el objetivo general de reforzar la internacionalización del destino y el posicionamiento de marca en el emisor, dirigiendo la actuación hacia un perfil de turista potencial, asociado a un gasto medio-alto y de menor edad.

Para lograr estos objetivos específicos, Andalucía se centró en consolidar la marca 'Surrender to the Andalusian Crush', dirigida a un público más joven y no tan tradicional, así como en la mejora de la conectividad aérea con las principales aerolíneas del mercado germano, según ha informado la Junta en una nota.

Igualmente, se buscó potenciar la desestacionalización del turismo alemán con estrategias para la atracción hacia temporadas de menor concentración turística y procurar su mejor distribución en el territorio, generando atractivo entre el turista alemán en nichos de mercado más específicos y en recuperar sinergias.

A tal efecto, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior contó con un stand propio de 535 metros cuadrados, mayor que el año anterior, tras aumentar la zona que se destina a los empresarios andaluces presentes en la feria, así como una intensa agenda ejecutiva repleta de encuentros con representantes turísticos y prescriptores del mercado alemán, entre los que se incluye la relevante asociación de agencias de viaje de Alemania (DRV), TUI Group o ADAC Reisen, actores que refrendaron las expectativas de crecimiento de Andalucía en este mercado para 2025, destacando la evolución del destino hacia un modelo turístico sostenible y de calidad, perfectamente alineado con las demandas de las nuevas generaciones de viajeros.

La conectividad aérea fue otro de los focos de atención, para lo cual se mantuvieron encuentros con aerolíneas como la alemana Eurowings, que anunció un incremento del 15% en las plazas ofertadas hacia Andalucía para 2025, operando rutas desde seis aeropuertos e incluyendo nuevas conexiones como Düsseldorf-Sevilla y Berlín-Jerez de la Frontera (Cádiz).

Este aumento reflejó la confianza de la compañía en el potencial del destino andaluz, respondiendo a las iniciativas desarrolladas por el Gobierno andaluz en materia de conectividad para afianzar el crecimiento de demanda procedente del mercado alemán.

Con el fin de fortalecer las relaciones comerciales, promocionar la oferta cultural de Andalucía y generar contactos empresariales, se organizó también un evento en la Catedral Francesa de Berlín, al que asistieron 150 profesionales turísticos entre agentes de viaje y gestores de demanda.

El acto contó con la actuación de artistas andaluces, que interpretaron la pieza compuesta por Hans Zimmer para la campaña 'Surrender to the Andalusian Crush'.

Por último, se aprovechó el marco de la feria y su repercusión en medios para recordar que Málaga acogerá el congreso de la asociación DRV a finales del mes de marzo de 2025, reuniendo a 500 profesionales del sector turístico alemán.

DRV conmemora con este evento su 75 aniversario, representando una oportunidad singular donde mostrar la transformación de Andalucía hacia un modelo de turismo más sostenible.