Los metros andaluces baten récord con más de 32 millones de viajeros en el primer semestre del año

Archivo - Pasajeros en la estación de metro Prado de San Sebastián. A 18 de enero de 2023, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La demanda de viajeros de los tres metros operativos en Andalucía, que gestiona la Consejería de Fomento y Movilidad a través de la Agencia de Obra Pública, ha batido récord de usuarios en el primer semestre de este año, superando los 32 millones de pasajeros entre enero y junio.

Según ha detallado la Consejería en una nota de prensa, el volumen agregado de usuarios que suman los metros de Sevilla, Málaga y Granada ha arrojado un total de 32,37 millones de pasajeros en este periodo, en concreto 32.374.877 viajeros, cifra que equivale a un incremento interanual del 3,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, es decir, 1,5 millones de usuarios más.

En este sentido, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha destacado que estos números son "el claro ejemplo de que los metros andaluces se han situado en el centro de la movilidad de las grandes ciudades gracias a la confianza de los usuarios".

Asimismo, ha hecho referencia a las últimas encuestas de satisfacción que han valorado con un notable alto el servicio que prestan los metros. "Estamos convencidos de que el objetivo es la mejora continua del transporte público, tanto en el servicio como en la ampliación de las líneas ya existentes", ha señalado.

De acuerdo a las estadísticas de este primer semestre, los metros de Sevilla, Málaga y Granada suman un promedio de más de cinco millones de usuarios transportados al mes en el primer semestre de 2026, cifra que refleja el peso que han adquirido estos sistemas de transportes en la movilidad de sus áreas metropolitanas. El comportamiento por trimestre es prácticamente similar, con 16,03 millones de viajeros entre enero y marzo, y 16,34 millones de usuarios entre abril y junio.

De esta manera, el Metro de Sevilla, en servicio comercial desde abril de 2009, ha sido el que arrojó un mayor crecimiento interanual, además de registrar el mayor volumen de viajeros transportados. Concretamente, la Línea 1 del Metro de Sevilla transportó a más de 13 millones de usuarios durante el primer semestre de 2026 (13.320.792), con un aumento del 5,6 por ciento sobre el mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en más de 700.000 nuevos usuarios frente a los seis primeros meses de 2025.

Por su parte, el Metro de Málaga, que entró en servicio comercial en julio de 2014 hasta El Perchel, incorporando en marzo de 2023 la extensión hasta el centro histórico (Atarazanas), ha rozado los diez millones de usuarios en el primer semestre (9.953.379), con un aumento de la demanda de 279.042 desplazamientos adicionales, dato que equivale a un crecimiento interanual del 2,88% respecto al mismo periodo de 2025.

Finalmente, el Metro de Granada, en servicio comercial desde septiembre de 2017, ha superado los nueve millones de usuarios en el primer semestre (9.160.565). La demanda aumentó así en 152.339 desplazamientos adicionales, dato que equivale a un crecimiento interanual del 1,7 por ciento.