Moreno agradece la insignia de oro de la Federación Andaluza de Comunidades de Cataluña, que integran 50 entidades

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido reconocido con la insignia de oro de la Federación Andaluza de Comunidades de Cataluña (FAC), una de las dos federaciones mayoritarias presentes en la Comunidad Autónoma cuya actividad y participación es permanente en todo el territorio.

En un vídeo difundido a través de sus perfiles en redes sociales, el presidente andaluz ha agradecido esta distinción, que ha calificado de "inmenso honor" y ha dichi recibir "en nombre de todos los andaluces".

La FAC aglutina a medio centenar de entidades en toda la región y es Barcelona la provincia que cuenta con mayor número de socios, según una nota del Gobierno andaluz.

"De los que viven en nuestras ocho provincias, pero también de aquellos a los que la vida os ha llevado lejos de nuestra tierra", ha afirmado el presidente de la Junta.

"Sois cientos, miles, los familiares, amigos, paisanos, que desde la distancia mantenéis vivo ese amor por vuestras raíces, ese orgullo de sentir en blanco y verde, y ese empeño en mantener vigentes nuestras tradiciones de generación en generación", ha proseguido argumentando Moreno sobre la labor que ejercen estas entidades.

"Estamos muy orgullosos del esfuerzo que dedicáis en cada una de las 50 entidades que conformáis la Federación en toda Cataluña a ser los mejores embajadores que Andalucía puede tener", ha añadido Moreno.

El presidente andaluz ha instado a todos los andaluces que viven en Cataluña y, en general, a todos los que viven lejos de Andalucía, a que celebren el próximo 4D con orgullo y como muestra viva de las raíces y tradiciones que nos unen.

"En esta fecha tan especial para Andalucía, como es el Día de la Bandera, sois un admirable ejemplo de cómo amarla y sentirla desde la distancia. Y de hacerlo con esa alegría tan nuestra y ese amor incondicional", ha finalizado Moreno su agradecimiento.

Según los últimos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), del año 2023, se estima que de las 1.285.289 personas que nacieron en Andalucía y que residen actualmente en otras comunidades autónomas españolas, 495.719 residen todavía en Cataluña. La mayoría de ellas nacieron en las provincias de Granada (97.354), Córdoba (92.278) y Jaén (91.610).