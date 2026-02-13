PSOE-A afea los "tiempos lentos" de Moreno y le urge a "despertar" y aprobar primeras ayudas para afectados del temporal

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una visita a Álora (Málaga). - PSOE-A

ÁLORA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha advertido este viernes contra los "tiempos lentos" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a la hora de reaccionar frente a las consecuencias generadas por la sucesión de borrascas que han afectado a la comunidad autónoma, y le ha apremiado a que "despierte" y apruebe un primer "paquete de ayudas" para personas afectadas por estos temporales.

Así lo ha manifestado el también parlamentario socialista andaluz en una atención a medios ante el centro de salud de Álora (Málaga), en la que ha defendido que el PSOE-A "está dando un ejemplo de responsabilidad" en esta "situación tan grave" que se está viviendo en Andalucía, poniéndose "al lado de los andaluces" y del Gobierno de la Junta "para abordar la tarea de reconstrucción perentoria" que tiene por delante la región.

Josele Aguilar ha contrapuesto esa actitud del PSOE-A con la del PP en su oposición al Gobierno que preside Pedro Sánchez, que "también ha afrontado graves crisis y tragedias", como la pandemia de Covid-19 o el gran apagón eléctrico de abril de 2025, según ha remarcado para afear a continuación que los 'populares' han utilizado "estas situaciones trágicas para intentar desgastar, decir 'no' a todo, oponerse al Gobierno de España y, con esto, intentar hundir al PSOE".

Frente a ello, ha incidido en defender que los socialistas andaluces tienen "el compromiso de estar al lado del Gobierno" de Juanma Moreno "en esa tarea tan necesaria de reconstrucción que es urgente" y que "debe ser inmediata", según ha remarcado el dirigente socialista, que en ese punto ha puesto de relieve que el Ejecutivo central, en el que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, es vicepresidenta primera, "ya ha dado los primeros pasos" con la declaración, en el último Consejo de Ministros, de "zonas catastróficas" en los territorios más afectados por las borrascas.

Además, el representante del PSOE ha subrayado que "la semana que viene ya estarán las primeras ayudas inmediatas para los afectados", y frente a ello ha advertido de que el Gobierno de Juanma Moreno "está lento, no está reaccionando a tiempo".

"Pasan las semanas, ya ha pasado un Consejo de Gobierno, y no ha habido ninguna medida sobre la mesa" por parte de la Junta, según ha criticado Josele Aguilar, que ha subrayado que el Ejecutivo andaluz cuenta con "un presupuesto histórico de 51.000 millones de euros", así como con "el compromiso del Gobierno de España" acerca de que mandará "los fondos que sean necesarios para la reconstrucción de Andalucía".

Aguilar ha sostenido que "los tiempos, las necesidades de los ciudadanos no pueden ir con el tiempo lento, con la reacción lenta de Moreno Bonilla", y "es necesario" que el presidente de la Junta "ponga sobre la mesa un paquete de ayudas para los agricultores, ganaderos, directores de los centros educativos, sanitarios, ciudadanos, familias que se están viendo afectadas por esta situación de este tren de tormentas, de estas graves lluvias e inundaciones" que han provocado desalojos o han afectado al trabajo, las empresas o explotaciones de estas personas, según ha advertido.

Por ello, el representante socialista ha concluido apremiando a Moreno a "ponerse las pilas", a "dejar esta lentitud, esta reacción lenta que está teniendo", a que "despierte", porque "es necesaria una reacción inmediata", y "los tiempos lentos" de Moreno "van en contra de los intereses generales de todos los andaluces afectados por esta crisis climática", según ha concluido Josele Aguilar.