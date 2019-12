Moreno promete en la COP25 no dejar pasar el "tren histórico" de que Andalucía sea líder en sostenibilidad ambiental

Actualizado 04/12/2019 15:53:12 CET

SEVILLA/MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha garantizado este miércoles que su Gobierno no dejará pasar el "tren histórico" de que esta comunidad sea líder en sostenibilidad ambiental y a la hora de combatir el cambio climático y ha pedido la implicación en este objetivo del sector productivo y de las empresas, a las que ha advertido de que si junto a la variable de innovación tecnológica no incorporan también una "variable de sostenibilidad" a la propia producción, "no tendrán futuro".

Así se ha pronunciado el presidente durante su intervención en el acto 'La Revolución Verde', en el marco de la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid, donde ha señalado que la apuesta por las políticas sostenibles no debe ser una "pose" o un discurso cada cierto tiempo, sino que tienen que ser una realidad, porque el mayor problema de la humanidad en este momento es la crisis climática que se está viviendo, y "todos tenemos que poner nuestro granito de arena" para revertir la situación.

Para Moreno, se trata, sin duda, de una cuestión de convicción y ha expresado que no le gusta que se sobreactue o que se "manosee ideológicamente" por parte de formaciones políticas un asunto de estado como es el cambio climático: "Es un asunto de todos, que nos implica a todos".

Ha expuesto que Andalucía, según las autoridades de la Unión Europea, es la región más vulnerable de Europa al cambio climático, algo que confirman datos como que en los últimos 30 años se ha perdido en torno a un 40 por ciento de las precipitaciones, mientras que el agua del mar, en el ámbito del Mediterráneo, ha subido casi grado y medio su temperatura, al tiempo que el desierto de la provincia de Almería va creciendo todos los años. Sin duda, según el presidente, hay un problema que han detectado ya los propios agricultores y ganaderos.

Para tratar de paliar esta situación, ha expuesto la iniciativa de la "revolución verde" que ha impulsado el Gobierno andaluz y que tiene como objetivo la transformación y la modificación de actitudes de la propia administración e implicar a la sociedad en un cambio cultural a la hora de consumir y en, en definitiva, en un cambio de la propia mentalidad para que haya una mayor conciencia sobre la gravedad del cambio climático.

Esa revolución verde pasa por la protección de los espacios naturales protegidos de la comunidad; por que los presupuestos autonómicos contemplen por primera vez en su historia la posibilidad de que el ciudadano vea la huella ecológica de cada una de las acciones que se contemplan; por el "sello verde" de políticas sostenibles en todas las obras públicas; por una importante inversión en

políticas hídricas, con recuperación de cauces o acuíferos agotados, en el marco de un gran pacto por el agua, o por la actuación de reforestación más importante de la historia de esta comunidad, con la plantación de millones de árboles en las zonas más vulnerables.

Esto se traduce, según el presidente, en un esfuerzo económico por encima de los 350 millones de euros en políticas medioambientales, a los que se añadirán nuevas cantidades procedentes de la UE, mientras que también empresas privadas se incorporarán a ese gran objetivo de la revolución verde.

Precisamente, Moreno ha querido trasladar un mensaje a los emprendedores y al sector productivo: "Las empresas que no incorporen una variable de innovación tecnológica a su propia empresa y a su vez no incorporen una variable de sostenibilidad a su propia producción, no tendrán futuro".

Ha hecho referencia al objetivo de la UE por la tecnología sostenible en Europa, con una inversión de un billón de euros hasta los años 2030 ó 2031, lo que significará una enorme oportunidad para las empresa y que puedan competir en energías renovables, producciones sostenibles y en la transformación del sistema de producción. Para el presidente, la región o el país que lo haga va a tener un liderazgo mundial desde el punto de vista comercial que va generar bienestar, progreso y puestos de trabajo.

"Tenemos la determinación de no dejar pasar este tren histórico para poner a Andalucía en el lugar que corresponde en materia de sostenibilidad", según ha sentenciado el presidente, quien ha señalado que en esta tierra hay talento y grandes oportunidades en el ámbito de las energías renovables, de las energías marítimas y de los aerogeneradores.

"Tenemos mucho que aportar al mundo", según ha expresado el presidente, quien ha apelado a la sociedad y al sector empresarial para que empujen en la misma dirección porque Andalucía es un "fórmula uno" llamado a hacer grandes transformaciones.