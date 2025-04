Moreno pide una investigación sobre el origen del apagón en España y Portugal para prever otros y evitar "bulos"

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido la importancia, a su juicio, de que se lleve a cabo una investigación para conocer las causas del apagón "inédito" que ha afectado durante la jornada de este lunes, 28 de abril, a España y Portugal, así como para prever otros cortes de suministro eléctrico similares que pudieran darse en el futuro, y para prevenir la difusión de "bulos".

Son ideas que ha trasladado el presidente de la Junta en una comparecencia ante los medios de comunicación en la sede del servicio de Emergencias 112 Andalucía en Sevilla tras presidir por la tarde una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia de Andalucía.

Moreno ha confirmado en dicha rueda de prensa que la Junta había solicitado al Gobierno de España la declaración del nivel 3 de emergencia de Protección Civil en Andalucía, algo que ha aceptado el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y que implica que la Administración General del Estado asume la gestión de la crisis en esta comunidad autónoma temporalmente.

De igual modo, el presidente de la Junta ha comentado que "lo importante" ahora es que, "lo antes posible, el suministro eléctrico llegue a todos y cada uno de los rincones de Andalucía y de España", y ha subrayado que, para eso, el Ejecutivo andaluz "está absoluta y completamente volcado, en cooperación máxima con la Administración General del Estado y con el Gobierno de España".

Dicho esto, ha apostillado que, "una vez que pase y que consigamos recuperar la normalidad, es importante conocer las causas, sobre todo para evitar que pueda volver a ocurrir" algo similar, y al respecto ha comentado que "probablemente muchos de nosotros no sabíamos el nivel de dependencia ni el nivel de vulnerabilidad que tenemos de la energía eléctrica".

"Hemos visto hoy cómo no hemos quedado desconectados, cómo hemos pasado situaciones críticas en hospitales, en colegios, en la distribución del agua", ha relatado el presidente de la Junta, que ha añadido que "no habíamos caído hasta este día" en "la importancia que tiene" la energía eléctrica y "la incidencia" que un "parón" de este tipo tiene "en el sector industrial", o en el turístico y en el transporte, ya que, por ejemplo, "se ha paralizado por completo el transporte ferroviario" como consecuencia de este apagón.

"En definitiva, dependemos de nuestra seguridad energética, y por eso creo que es muy importante que, una vez que consigamos lo primero, lo fundamental, lo clave, que es que la distribución de la energía eléctrica llegue a todos los hogares y a todos los rincones de España, haya una investigación para saber qué ha podido suceder para que casi 60 millones de personas" entre España y Portugal "nos hayamos quedado sin luz durante prácticamente un día", algo "inédito", según ha remarcado.

Juanma Moreno ha sostenido que esto "nos tiene que servir, primero, para prever situaciones de este tipo", y para que "el conjunto de administraciones públicas, y la propia sociedad", se puedan preparar "para, si se repitiera una situación" como ésta, "tener otros mecanismos que sean más eficientes, más fáciles de utilizar, y para que todos sepamos qué tenemos que hacer y en cada momento".

PREVÉ "DAÑOS CUANTIOSOS"

De igual modo, el presidente de la Junta ha avisado de que "los daños y las pérdidas" como consecuencia de este apagón "van a ser cuantiosos" y "muy importantes", porque "un parón en seco de todo el sistema productivo tiene consecuencias", en sectores como la restauración.

No obstante, ha celebrado que, hasta ahora, no se tiene "conocimiento" en Andalucía de que se haya perdido alguna "vida humana como consecuencia de este apagón", y esa es "la noticia mejor que podemos dar, la que más felicidad nos aporta" tras pasar un día complicado, porque "no estábamos preparados, probablemente ninguno, para una situación de esta envergadura", según ha puesto de relieve.

A preguntas de los periodistas, el presidente de la Junta ha comentado que el Gobierno andaluz no tiene "acceso a ningún tipo de información" sobre lo que estará investigando el Estado respecto del origen de este apagón, y ha abogado por "dar tiempo a que los investigadores puedan desarrollar su trabajo y podamos tener alguna información".

Ha agregado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha venido a reconocer que "están abiertas todas las hipótesis" sobre el origen del apagón, y ha incidido en defender que "es muy importante que tengamos la máxima transparencia en esta materia", porque "la transparencia es la que evita los bulos y los 'fakes'".

"Si hay transparencia máxima, evitamos bulos y evitamos 'fakes'", ha aseverado el presidente, que en esa línea ha añadido que si lo que ha ocurrido ha sido "un problema mecánico, un problema de nuestro sistema que no ha funcionado, tenemos que saberlo para ver dónde está ese problema y qué tenemos que hacer con nuestro sistema eléctrico, porque es muy grave lo que ha sucedido".

"Y si ha sucedido otra cosa que sea exterior a España, también es muy grave, y necesitamos también saberlo el conjunto de españoles", ha añadido Juanma Moreno, para concluir abogando por "dar tiempo a que los investigadores y el Gobierno de España, que es el único que maneja esa información, la pueda aportar".