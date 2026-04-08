El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se suma a la campaña en contra del acoso al colectivo Lgbti: "Respeto, inclusión y diversidad" - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha sumado este miércoles a la campaña en contra del acoso al colectivo Lgbti y ha pedido la unidad de todos en la defensa del respeto, la inclusión y la diversidad.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno en su cuenta en la red social X, a través de la cual la Federación Andaluza Lgtbi+, Andalucía Diversidad, ha pedido inundar las "redes de rosa para decir bien alto: #StopBullyingLgbtiq", reivindicando espacios "libres de odio y discriminación".

A este respecto, el presidente ha expresado que "nos tenemos que unir todos para concienciar con causas nobles y necesarias" como #StopBullyingLgbt y con el "no al acoso escolar".

Así, ha indicado que un año más se suma a esta campaña con su camiseta rosa, "la del respeto, la inclusión y la diversidad", la cual muestra en una fotografía que acompaña su mensaje en X.