La nueva sede judicial de Carmona (Sevilla) tendrá más de 3.500 m2, casi el triple que la actual

El alcalde de Carmona y el consejero de Justicia, tras la firma del convenio para la nueva sede judicial del municipio sevillano. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Ayuntamiento construirá el inmueble y la Consejería de Justicia le cederá el edificio actual y pagará un canon durante 24 años

CARMONA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Carmona (Sevilla), Juan Ávila, han suscrito este jueves un convenio que supone el paso decisivo para poner en marcha la construcción de la nueva sede judicial de la localidad. Un "proyecto ambicioso" que con más de 3.500 m2 casi triplicará la actual, lo que permitirá cubrir las necesidades actuales y prever futuros crecimientos.

El convenio "pone fin a la fase previa administrativa" ya que concreta la colaboración público-pública entre ambas administraciones de forma que el Ayuntamiento asumirá la edificación y la Consejería le cederá la sede actual y, una vez construida la nueva, abonará al Consistorio un canon anual durante 24 años que le permitirá recuperar más de lo invertido, informa la Junta en una nota de prensa.

El consejero ha agradecido la disposición y colaboración leal del alcalde de Carmona y los técnicos municipales desde su primera reunión en 2022 para resolver los problemas de espacio, accesibilidad y déficit de las instalaciones judiciales. No solo se han quedado pequeñas (1.664 m2) para un partido judicial que atiende a 75.000 vecinos, sino que es un edificio de gran valor patrimonial en pleno casco histórico, la antigua Cilla del siglo XVIII, pero difícil de adecuar para prestar un servicio de Justicia moderno, ágil, cercano, digital, accesible y humano.

Más aún con el nuevo modelo organizativo impuesto por la reforma estatal de la Ley de Eficiencia, que en Carmona entró en vigor el 31 de julio con la transformación de los tres juzgados unipersonales en tribunales de instancia colegiados donde los funcionarios ya no trabajan para un órgano concreto sino en secciones y servicios comunes que requieren espacios abiertos y diáfanos.

En septiembre de 2023, el consejero y el alcalde suscribieron un protocolo de colaboración para buscar un emplazamiento conforme a las necesidades de la Justicia del siglo XXI y, apenas tres meses después, en enero de 2024, ambos anunciaron los terrenos elegidos: una parcela municipal de casi 3.000 m2 en una zona accesible y bien comunicada.

Ambos acordaron poner en marcha el proyecto mediante colaboración público-pública, una de las vías de financiación incluidos en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, diseñado por la Consejería para actuar en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces junto a la colaboración público-privada, el uso de fondos europeos por primera vez en edificios judiciales y la financiación propia de la Junta.

El convenio suscrito concreta cómo se va a llevar a cabo esa colaboración público-pública para dotar al fin a Carmona de la sede judicial que merece "con unas instalaciones de primera para que pueda seguir creciendo". Solo la población de Carmona ronda ya los 30.000 habitantes, si bien el partido judicial incluye también a El Viso y Mairena del Alcor, por lo que la necesidad de ampliar las instalaciones judiciales era una demanda histórica de los operadores jurídicos.

"La buena gestión municipal permite que el Ayuntamiento tenga liquidez para asumir inicialmente la inversión requerida para redactar el proyecto, conforme a las necesidades de la Consejería", y construir un edificio de más de 3.550 m2 para albergar el Tribunal de Instancia compuesto por una Sección Civil y de Instrucción con tres jueces, el Servicio Común de Tramitación, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), el Registro Civil, dos salas de vistas, zona de detenidos --que ahora no hay--, archivos y todos los equipamientos "que hoy precisa la Justicia del siglo XXI, como salas multiusos, instalaciones para videoconferencias o sala Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas con víctimas especialmente vulnerables".

INVERSIÓN DE 6,5 MILLONES Y CANON DE 260.000 EUROS

La inversión estimada ronda los 6,5 millones de euros que el Gobierno municipal recuperará a través de un canon de 260.000 euros anuales que la Consejería de Justicia pagará por el uso del edificio durante 24 años. Además, la Junta cederá al Consistorio la sede actual para que Carmona se consolide como ciudad universitaria, ya que el Ayuntamiento prevé usarla como anexo a las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide en el municipio.

Carmona dará así un "salto de calidad en dos ámbitos": el servicio de Justicia y el equipamiento universitario. La suma del canon durante 24 años y el valor de la actual sede judicial supera los 7,3 millones de euros, con lo que el Ayuntamiento recuperará más de lo invertido y además, pasado ese tiempo, el edificio seguirá siendo de propiedad municipal.

Nieto ha destacado que, junto al alcalde de Roquetas, el de Carmona fue de los primeros en ver la oportunidad que supone esta fórmula. Solo en Sevilla, el Plan de Infraestructuras contempla construir o ampliar las sedes de 10 de los 15 partidos judiciales de la provincia y la colaboración con ayuntamientos de "todo color político" permitirá desarrollar proyectos en municipios como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Lora del Río, Utrera, Cazalla de la Sierra o Estepa.

En breve comenzarán las obras de la primera sede judicial que se construirá en Andalucía y en España mediante esta colaboración público-pública, la de Roquetas de Mar (Almería), ha anunciado Nieto, que ha estado acompañado por la secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Teresa Ávila, y el delegado territorial de Justicia, Javier Millán.

Por su parte, el alcalde carmonense ha destacado que "éste es un día muy importante para la ciudad porque formalizamos un acuerdo que permitirá mejorar y renovar completamente las instalaciones judiciales de la localidad, un objetivo por el que estamos trabajando desde hace años". En ese sentido, Ávila ha agradecido al consejero de Justicia y al Gobierno andaluz "su confianza en la Corporación municipal y su compromiso con este proyecto que, a su vez, tendrá un efecto muy positivo en nuestro propósito de consolidar a Carmona como ciudad universitaria con los nuevos usos que le demos en el futuro a la actual sede judicial".