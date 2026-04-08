Las obras de Drea Castro y Marcat Dance protagonizan una nueva sesión del ciclo 'Danza en el CAAC' en Sevilla

Espectáculo del ciclo 'Danza en el CAAC'. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, celebra el próximo domingo 12 de abril de 2026, a partir de las 12,00 horas, una nueva sesión doble del ciclo 'Danza en el CAAC', comisariado por María González Vidal. La jornada, de entrada libre hasta completar aforo, incluye las piezas 'Lola y los lamentos', de Drea Castro, y 'Rhythm', de Marcat Dance, interpretada por Alessia Sinato y Marilisa Gallicchio.

El Refectorio acoge la obra 'Lola y los lamentos', de Drea Castro (La Coruña), una pieza de doce minutos que parte de un proceso de transformación personal de la artista que se inició en el verano de 2024, marcado por un asunto familiar. Este suceso, desencadenó en ella una crisis de identidad y de fe, al que da cuerpo y voz a través de su alterego escénico Lola.

En ella, tal como ha explicado la Junta en una nota, Castro no ve sólo un personaje, sino un refugio, a través del que investigar 'todo lo que antes parecía inamovible, como la fe, las creencias o la imagen que tenía de mí misma, que comienza a romperse', destaca la interprete. La pieza cuenta con acompañamiento de Marta Alonso, Julia Laport y Paula Quintas, música original de Gregotechno y espacio sonoro de Andrea Castro.

Por su parte, 'Rhythm', de Marcat Dance, con dirección y coreografía de Mario Bermúdez e interpretada por Alessia Sinato y Marilisa Gallicchio, será interpretada delante del Arco San Miguel. Se trata de una pieza de 16 minutos que explora la relación entre espacio, movimiento, patrón y sincronización. A través de la coreografía entre las dos intérpretes trata de capturar la esencia de la propia existencia humana.

La pieza invita al público a reflexionar sobre la naturaleza del ritmo y su influencia en nuestras vidas y relaciones, y a experimentar la belleza y la complejidad de la existencia humana a través del movimiento y la danza.

El ciclo 'Danza en el CAAC' forma parte de la programación del centro orientada a los nuevos lenguajes coreográficos y a su diálogo con otras disciplinas artísticas. En este contexto, las piezas se desarrollan en distintos espacios del conjunto monumental del Monasterio de la Cartuja, configurando un itinerario que permite al público recorrer el centro a través de la danza.

La edición de 2026 mantiene su estructura habitual, con sesiones programadas los segundos domingos de los meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. Cada jornada está compuesta por dos piezas que se presentan en espacios diferenciados, proponiendo un recorrido que pone de manifiesto la diversidad de lenguajes coreográficos contemporáneos y su relación con el entorno arquitectónico. El ciclo, comisariado por María González Vidal, presta especial atención a creadores coreográficos andaluces, tanto a aquellos que desarrollan su trabajo en la comunidad como fuera de ella, incorporando también propuestas de otros contextos geográficos.