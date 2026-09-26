La oferta pública permite al 86% del alumnado universitario acceder a una de sus tres primeras opciones de grado

Archivo - Alumnos repasan apuntes - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi nueve de cada diez estudiantes admitidos en el sistema público universitario de Andalucía cursan el grado elegido entre sus tres primeras preferencias durante este año académico 2026/2027 recién iniciado, dando como resultado una idoneidad superior al 86% entre las principales elecciones del alumnado y la oferta, que asciende a unas 51.600 plazas de nuevo ingreso.

Esta es una de las conclusiones que ha extraído la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la última adjudicación de plazas que se ha realizado esta misma semana en la comunidad, según se recoge en una nota.

El proceso de admisión concluirá el próximo 8 de octubre con la publicación de la quinta y última resulta. De acuerdo con el informe elaborado por el Ejecutivo autonómico, esa tasa de ajuste entre preferencia y admisión se produce en un total de 45.731 jóvenes.

Si se desgranan las elecciones de todos ellos, se observa que algo más del 64% de los jóvenes logra la plaza deseada en la primera opción, lo que se traduce en 32.551 personas; la segunda preferencia da acceso a los grados a 7.956 (15,7%) alumnos y la tercera, a 3.539 (7%) en el conjunto de las nueve universidades públicas que ofertan entre su cartera formativa este tipo de enseñanzas.

Atendiendo a las diferentes ramas del conocimiento en las que se agrupa la oferta académica universitaria, las Artes y Humanidades, que suman 5.909 admisiones, arrojan el mayor nivel de correspondencia, situándose muy por encima de la media calculada para todas las titulaciones, ya que la tasa escala hasta casi el 95%.

Eso permite que 4.531 estudiantes cursen los grados elegidos en los tres primeros puestos.

En segundo lugar, se sitúan las Ciencias Sociales y Jurídicas, que constituyen el campo del saber que más plazas de nuevo ingreso aglutinan en las universidades públicas, con 23.700.

En este caso, un total de 20.397 estudiantes admitidos cursan los grados marcados entre sus tres primeras preferencias, lo que representa casi el 89%, por encima de la media.

Si se desciende en el análisis, los títulos de Educación Infantil y Primaria, que suscitan un elevado interés en el proceso de preinscripción de acceso a la universidad pública en Andalucía y acumulan 5.829 admisiones realizadas ya, presentan una tasa de confluencia entre admisión y predilección superior al 91%. Eso significa que 5.325 alumnos matriculados los eligieron entre sus principales peticiones.

En Administración y Dirección de Empresas, que cuenta con 3.472 admisiones, el Distrito Único Andaluz (DUA) ha adjudicado hasta el momento 3.184 plazas entre las tres primeras elecciones, más del 92%.

Por su parte, en las Ingenierías y la Arquitectura, que incluyen 9.883 admisiones, casi el 87% de los alumnos, es decir, 8.584 jóvenes, lograron ser aceptados en aquellos grados que priorizaron en los tres primeros puestos en sus solicitudes.

En concreto, las Ingenierías Informáticas, que se ofrecen con carácter genérico o incluyen especializaciones en Inteligencia Artificial, Ciencias de Datos o Sistemas de Información, concentran el 90% de afinidad en sus principales predilecciones, con 1.881 aceptados.

En las carreras de Ciencias, con un total de 4.138 admisiones, en las tres primeras preferencias se concentra casi el 83% de las personas incorporadas al sistema, es decir, 3.432. Si se toma como ejemplo el título de Biología, con 775 admisiones, esta enseñanza se atribuye una tasa del 80%, con 620 alumnos.

Asimismo, la carrera de Matemáticas, ofrecida en solitario o en combinación con otras disciplinas como Física o Estadística y con 589 admisiones, cuenta con un porcentaje de afinidad de casi un 100% incluyendo la primera, segunda y tercera predilección.

En las Ciencias de la Salud, una de las áreas que cada curso acumula una elevada demanda y que registra hasta el momento 8.014 admisiones, 6.403 estudiantes han sido aceptados en sus tres primeras elecciones, eso implica un porcentaje de casi el 80%.

Si se desciende más en el enfoque dentro de las Ciencias de la Salud y se atiende a las carreras con mayor interés entre los jóvenes, las 1.363 admisiones realizadas este curso en el grado de Medicina se han adjudicado en un 97% en las tres primeras opciones.

En lo que respecta a Enfermería, el reparto entre ese conjunto de peticiones sitúa la tasa en casi el 70%, lo que supone 1.530 admisiones de un total de 2.214.

TASA DE OCUPACIÓN DE CASI EL 96%

Aunque el proceso de adjudicación de plazas de nueva incorporación a los grados en las universidades públicas en Andalucía todavía permanece abierto, el sistema cuenta con un nivel de ocupación que ronda el 96% de la oferta, lo que implica más de 49.000 estudiantes, teniendo en cuenta tanto a los alumnos admitidos como a los matriculados.

El procedimiento, que se inició el pasado 3 de julio, consta de dos adjudicaciones y cinco resultas, estas últimas hacen referencia a las asignaciones de aquellas plazas que quedan vacantes porque las personas aceptadas previamente no se han matriculado, han renunciado o han obtenido una opción de preferencia superior.

La publicación de la quinta resulta se producirá el próximo 8 de octubre, cerrándose así este trámite.