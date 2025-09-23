El Pabellón de la Navegación de Sevilla se suma este sábado a las celebraciones del Día Mundial del Turismo

Archivo - El Pabellón de la Navegación - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La celebración, el próximo sábado 27 de septiembre, del Día Mundial del Turismo, instaurada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas en 1980, permitirá visitar el Pabellón de la Navegación de Sevilla con un descuento en el precio general de la entrada. Dicho descuento consistirá en que el sábado 27 de diciembre todas las entradas del Pabellón se ofertarán al precio reducido de 4,00 euros.

Con este precio de entrada podrán acceder al contenido habitual de un sábado en el Pabellón, como se detalla en una nota de prensa. Así, se podrá visitar la exposición 'Sevilla y la Navegación Atlántica' a través de sus salas con temáticas, como 'Los Navegantes', la ciencia en "La Navegación", el simulador 'La vida a bordo' y las 'Visiones históricas de Sevilla'.

También se podrá disfrutar del taller 'Exploración Náutica', así como de la proyección del documental 'La Expo en tu recuerdo'.

Asimismo, la entrada dará derecho a subir a la Torre Mirador del Pabellón de la Navegación, y a participar en el taller abierto programado para el mes de septiembre y octubre titulado 'Crea tu recuerdo de la Expo 92'.

También las personas que adquieran el pase para la actividad 'Escape Room', programada con una entrada específica para controlar el aforo de la actividad, podrán beneficiarse de esta reducción, ya que las entradas de esta actividad, tanto de asistentes a la misma como sus acompañantes, se beneficiarán igualmente de esta promoción de precio a 4,00 euros.

El Pabellón de la Navegación de Sevilla, propiedad de Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.M.P. (Epgasa), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, continúa comprometido en promover el acceso universal a la cultura y la historia marítima.

La compra de las entradas para el Día Mundial del Turismo está habilitada en la plataforma de venta online.