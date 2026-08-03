Pacheco: El Gobierno "no se puede reír más de los onubenses" por el bloqueo de la presa de Alcolea

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que el Gobierno de España "no se puede reír más de los onubenses" por el bloqueo de la presa de Alcolea y ha reclamado al Ejecutivo central que aclare de una vez cuáles son sus planes para esta infraestructura.

En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández-Pacheco ha situado la presa de Alcolea entre las obras hidráulicas de interés general del Estado que llevan años pendientes en Andalucía y que, según ha lamentado, continúan sin desbloquearse pese a las gestiones realizadas por la Junta.

"A mí me preocupan especialmente las obras que son de interés general del Estado, que se llevan prometiendo desde hace siglos y que no se desbloquean", ha sostenido el consejero, quien ha asegurado que pocas infraestructuras habrán ocupado tantas páginas de periódico y minutos de radio como la presa onubense. Pese a ello, ha lamentado que Alcolea siga "muerta de risa" y sin noticias del Ministerio. Fernández-Pacheco ha explicado que hace ya varios meses firmó el acuerdo necesario para avanzar en el proyecto y lo remitió a Madrid con el objetivo de facilitar su desbloqueo.

"Yo hace ya unos meses firmé incluso el acuerdo y lo mandé a Madrid para que lo firmen cuando quieran y podamos desbloquear esa infraestructura", ha señalado.

El titular de Agricultura ha señalado que el problema no es que el Gobierno central haya rechazado expresamente las propuestas planteadas por la Junta, sino que directamente no ofrece respuesta.

"No es que nos digan que no, es que no nos contestan directamente", ha afirmado Fernández-Pacheco, quien ha asegurado que la Junta ha reclamado una contestación tanto pública como privadamente, mediante cartas, reuniones y distintos emplazamientos institucionales.

En este sentido, ha afirmado que no sabe ya cuántas cartas ha podido remitir al Gobierno central para intentar abordar esta cuestión y el resto de las infraestructuras hidráulicas pendientes en Andalucía.

"LOS ONUBENSES SE MERECEN QUE LES DIGAMOS LA VERDAD"

Fernández-Pachecho ha considerado que los ciudadanos de Huelva merecen conocer la posición definitiva del Gobierno de España sobre la presa de Alcolea y ha planteado que el Ejecutivo central debe aclarar si pretende construirla, permitir que la ejecute la Junta o renunciar al proyecto.

"Los onubenses se merecen que les digamos la verdad y que el Gobierno de España les diga: mira, la presa la va a hacer el ministerio, perfecto; la presa la va a hacer la Junta, perfecto también; o es que no, la presa no se va a hacer mientras Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno de España", ha manifestado.

El consejero ha insistido en que cualquiera de estas respuestas permitiría conocer la situación real del proyecto, frente a la falta de información que, según ha alertado, existe actualmente. "Bueno, pues que lo digan, pero que digan algo, porque lo que no tiene ningún sentido es que no digan nada", ha recalcado.

Fernández-Pacheco ha lamentado que los meses sigan transcurriendo sin que se conozca qué pretende hacer el Ejecutivo central con esta actuación. "Pasan los meses, pasan los meses y nadie sabe cuáles son los planes que tiene el Gobierno con esa presa", ha advertido.

Posteriormente, al referirse a los proyectos que le gustaría ver ejecutados durante la nueva legislatura, el consejero ha vuelto a detenerse en Alcolea y ha elevado el tono de sus críticas al Gobierno central.

"La presa de Alcolea... Creo que el Gobierno de España no se puede reír más de los onubenses y los onubenses se merecen que alguien les diga la verdad de una vez por todas, y yo se lo exijo así al Gobierno", ha manifestado.

Así, Fernández-Pacheco ha anunciado que en septiembre, una vez quede configurado el nuevo Gobierno, volverá a solicitar formalmente una reunión para abordar la situación de Alcolea y del resto de infraestructuras hidráulicas pendientes.

"Yo a pesado no me gana nadie. En septiembre volveré a la carga y, una vez que sea configurado el nuevo Gobierno, con toda la lealtad institucional volveré a pedir que nos sentemos en una mesa y que hablemos a las claras", ha avanzado.

El consejero ha defendido que la Junta está realizando un esfuerzo por ejecutar "más obras hidráulicas que nunca" y ha señalado que así lo reflejan los datos de liquidación presupuestaria, que ha definido como números públicos y conocidos.

No obstante, ha mostrado especial preocupación por aquellas actuaciones cuya responsabilidad corresponde al Estado y que continúan paralizadas o pendientes de una respuesta ministerial.

Además de Alcolea, ha indicado que esta situación afecta a "un montón de infraestructuras" en diferentes provincias andaluzas.

Entre esas actuaciones, Fernández-Pacheco ha citado la presa de Gibralmedina, cuyo proyecto, según ha explicado, fue elaborado por la Junta y remitido al Ministerio hace meses.

El consejero ha alertado de que el Ejecutivo central ni siquiera ha comunicado si pretende que se inicie la tramitación ambiental de la infraestructura.

"Ni siquiera nos han contestado acerca de lo que piensan, si quieren que empecemos con la tramitación ambiental o no. O sea, nada, la callada por respuesta", ha lamentado.

Fernández-Pacheco ha incluido la construcción de esta presa entre los proyectos que le gustaría ver iniciados durante la nueva legislatura y ha indicado que daría servicio al Campo de Gibraltar y a la Costa del Sol occidental.

CERRO BLANCO PARA LAS CRECIDAS DEL GUADALHORCE

El consejero también ha reclamado avances en la presa de Cerro Blanco, que ha considerado especialmente importante para controlar las crecidas del río Guadalhorce.

Según ha explicado, la Junta ha puesto en marcha un estudio de alternativas sobre esta actuación pese a no ser una infraestructura de competencia autonómica.

"Hemos lanzado un estudio de alternativas. Somos proactivos incluso en lo que no son nuestras competencias, por intentar ayudar y colaborar, pero en el Ministerio no vemos mucha implicación", ha afirmado.

Fernández-Pacheco ha relacionado esta presa con los problemas de inundaciones que se producen tras sucesivos episodios de lluvias en municipios malagueños como Pizarra y Cártama.

Al referirse a las obras que le gustaría ver ejecutadas, ha apuntado que la construcción de Cerro Blanco podría contribuir a afrontar esos problemas, así como los que pueden afectar a la propia ciudad de Málaga.

Fernández-Pacheco ha citado igualmente la desaladora de Marbella como ejemplo de una actuación en la que, según ha asegurado, la Junta tuvo que intervenir ante la falta de respuesta estatal durante los peores momentos de la sequía.

En concreto, ha indicado que la Administración autonómica invirtió ocho millones de euros para más que duplicar la capacidad de esta instalación.

El consejero ha incluido también entre las actuaciones pendientes las desaladoras del Levante almeriense y de la Axarquía malagueña, proyectos sobre los que, según ha señalado, se lleva hablando desde hace años.

Fernández-Pacheco ha criticado que en torno a las infraestructuras hidráulicas se haga en ocasiones "demasiada política de la mala", cuando, a su juicio, la prioridad debe ser que las obras se ejecuten y los ciudadanos dispongan de agua.

El consejero ha considerado que a los ciudadanos les importa "bastante poco" qué administración ejecute cada infraestructura, siempre que finalmente se materialice.

Fernández-Pacheco ha insistido en que, más que anunciar una cifra global de inversión, prefiere poder informar al término de la legislatura de proyectos efectivamente desbloqueados, construidos o en ejecución.

Por ello, ha reiterado que su objetivo es poder anunciar avances concretos en Alcolea, Gibralmedina, Cerro Blanco y las desaladoras pendientes, frente a limitarse a presentar un volumen económico de inversión.