Patrimonio autoriza catas en las cubiertas e interior de la parroquia de Santa Ana en Sevilla

Archivo - Exterior de la Parroquia de Santa Ana - EP TV - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha informado este miércoles de un total de cinco expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico de Sevilla y provincia.

Según ha indicado la Junta en una nota, se ha dado el visto bueno a la propuesta de catas y estudios de materiales en las cubiertas e interior de la Parroquia de Santa Ana, en el barrio sevillano de Triana.

La intervención propuesta se realiza con la finalidad de "conocer las tipologías constructivas, el estado y componentes de cubiertas, muros y pilares de la iglesia, al objeto de obtener datos para la toma de decisiones del proyecto de conservación que se está redactando para la Iglesia".

La Junta ha señalado que los resultados obtenidos a través de estos trabajos previos "se utilizarán para su integración en el documento que se está redactando para la intervención de conservación del bien, en el que se deberá contar con la participación de un profesional con especialidad en arqueología".

En enero de 2025 se llevaron a cabo actuaciones de emergencia en las bóvedas del templo para "garantizar el uso seguro del mismo". De esta forma, el actual documento propone la realización de una serie de catas para "obtener información técnica precisa que caracterice materiales, estratificación y estado de conservación de muros, pilares y cubiertas de la Iglesia, con el fin de proyectar una futura intervención de restauración informada y coherente con la naturaleza de estos sistemas constructivos".

Por otro lado, Patrimonio ha aprobado el proyecto de intervención en la torre de la Iglesia Colegial del Divino Salvador a "fin de conocer el estado y características de sus elementos constructivos para ayudar en la toma de decisiones y elección de materiales de las próximas intervenciones de conservación de la torre".

La propuesta de actuación, en donde se deberá contar con un arqueólogo para el estudio de los resultados obtenidos, se realiza con la finalidad de conocer el estado y características de los elementos que componen la torre para ayudar en la toma de decisiones y elección de materiales de las próximas intervenciones de conservación de la torre.

Con este fin, se propone realizar "un número limitado de catas y calicatas, tanto en el exterior como en el interior del fuste de la torre, que permitan obtener datos objetivos para la elección de morteros, tratamientos y técnicas de construcción compatibles con los originales". Los resultados obtenidos de estos trabajos previos se utilizarán para la redacción del documento previsto para la intervención de conservación del bien.

La torre campanario de la Iglesia del Salvador presenta una compleja secuencia constructiva que integra restos del antiguo alminar islámico y añadidos barrocos de los siglos XVII-XVIII. Su larga evolución histórica, unida a las intervenciones y reparaciones parciales realizadas en distintas épocas, hace imprescindible la obtención de información directa y contrastada sobre la composición, estado y comportamiento estructural real.

Asimismo, la Comisión ha dado luz verde al proyecto de instalación de climatización en las oficinas centrales de Emasesa, en Escuelas Pías, y la actuación para la sustitución de dos unidades exteriores de instalación de climatización de las oficinas de la calle Sol, al considerarse que "no afecta negativamente a los valores patrimoniales del BIC Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, antiguo Convento de los Terceros Franciscanos y restos del Palacio de los Ponce de León".

NUEVAS ACTUACIONES EN EL REAL ALCÁZAR

En otro orden de asuntos, la Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente sobre el proyecto básico de ejecución y actuación de conservación y restauración de las yeserías ornamentales y columnas del Patio de las Doncellas del Real Alcázar de Sevilla que presentan mal estado de conservación.

El proyecto, elaborado por un equipo multidisciplinar de especialistas en conservación y restauración, propone, por un lado, la intervención sobre el conjunto de columnas pareadas que sostienen las arquerías al patio de las galerías, en todos sus elementos: basa, fuste y capitel. Por otro lado, actuaciones en el conjunto de yeserías.

Tras las actuaciones, se deberá presentar un informe final describiendo la naturaleza, alcance y resultados de los trabajos realizados.

La Junta ha defendido que los trabajos "no serán invasivos y presentan una reversibilidad de los productos a utilizar, que serán, además, compatibles con los materiales a intervenir, sin que causen daños o perjuicios físico-químico a corto, medio o largo plazo".

Asimismo, Patrimonio ha autorizado actuaciones de conservación en la Casa Surga de Utrera. El ente provincial entiende que la intervención descrita en el proyecto es "acertada y compatible con la recuperación de los valores patrimoniales de este bien de interés cultural, aunque, como continuación de la adecuada aplicación metodológica, ha de contemplar la redacción de un informe final describiendo la naturaleza, alcance y resultados de los trabajos realizados".