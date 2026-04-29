Patrimonio autoriza la restauración de tres vidrieras de la Catedral de Sevilla

Archivo - Tareas de montaje de las dos vidrieras restauradas por el Cabildo Catedral de Sevilla, en foto de archivo. - CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en sesión celebrada este miércoles, ha informado favorablemente sobre la propuesta de restauración de tres vidrieras de la Catedral de Sevilla que representan la Asunción de la Virgen, los Desposorios de la Virgen y al Cardenal Ilundain y Esteban por considerarla correcta en su análisis y diagnóstico, así como idónea en cuanto al planteamiento de conservación.

No obstante, tras la intervención deberá presentarse una memoria explicativa. La vidriera de la Asunción de la Virgen, con un diámetro de 5,65 metros, está situada sobre la Puerta del Príncipe o de San Cristóbal. Está atribuida a Arnao de Vergara, siendo la última de sus obras.

Por su parte, el vitral de los Desposorios de la Virgen, en la capilla del Mariscal, se atribuye a Arnao de Flandes y está datado en 1556. La del Cardenal Ilundain y Esteban, ubicada en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, fue realizada por la Casa Maumejean, en 1932, en honor del cardenal por financiar en su día la restauración de las vidrieras catedralicias.

En general, estas obras se encuentran en mal estado de conservación, con daños en los vitrales y herrajes con peligro de entrada de agua. Cabe destacar que, desde los daños producidos por una tormenta en el invierno de 2012, las vidrieras de la Catedral de Sevilla se examinan dos veces al año, registrándose su estado de conservación. Tras los exámenes y a partir de los datos obtenidos, se realizan las propuestas de restauración presentadas.

ACTUACIONES EN LA PROVINCIA

Patrimonio ha informado favorablemente de la fase uno del proyecto básico de ejecución de la restauración de la Iglesia de San Miguel Arcángel, en Morón de la Frontera. El documento presentado contiene la definición de dos intervenciones muy necesarias y, para ello, se ha realizado un levantamiento y análisis de sus patologías, así como un detenido estudio de las soluciones más adecuadas.

De esta forma, las intervenciones previstas se consideran necesarias y adecuadas para resolver las necesidades de conservación detectadas en la iglesia. No obstante, en el caso de la fase dos, correspondiente a la instalación eléctrica, se considera que se debe de completar la definición de la misma mediante un documento que describa en mayor detalle la instalación eléctrica existente y la prevista, con definición de los nuevos elementos previstos y detalles de su colocación.