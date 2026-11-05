El Plan Renove Andalucía cubre los cinco millones en ayudas para renovar el parque móvil con vehículos eficientes

Archivo - Atasco en la entrada y salida de Sevilla capital. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos, autónomos y empresas andaluzas ya han realizado solicitudes al Plan Renove Vehículos Andalucía por valor de cinco millones de euros, lo que supone el total del presupuesto disponible asignado a este programa que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación.

Dicho plan se abrió el pasado 15 de abril y financia la adquisición de vehículos eficientes no eléctricos por parte de profesionales autónomos. Se incluyó también como beneficiarios los ciudadanos y las empresas desde el pasado 7 de octubre, a fin de seguir impulsando la renovación del parque móvil andaluz, teniendo en cuenta que más del 63% de los vehículos que circulan por la región superan los diez años de antigüedad, tal como ha recordado la Junta en una nota.

En concreto, incentiva con 4.000 euros por vehículo la compra de turismos (vehículos M1 con un valor de emisiones de hasta 120 g CO2/km) y de furgonetas (vehículos N1 de MTMA no superior a 3.500 kg con un umbral límite de emisiones de hasta los 159 g CO2/km), siendo necesario para acceder a las ayudas achatarrar un vehículo con ITV vigente en el momento de su baja definitiva y matriculado en España con una antigüedad de al menos diez años.

La renovación de los vehículos podía realizarse mediante adquisición directa o por medio de operaciones de 'leasing' financiero o arrendamiento por 'renting' de vehículos nuevos matriculados en España, con un precio máximo de 35.000 euros (sin IVA), debiendo el punto de venta o concesionario estar ubicado físicamente en Andalucía.

Uno de los aspectos más novedosos de este plan es que, si la persona solicitante cumple con todos los requisitos, en el plazo de un mes desde la admisión a trámite del expediente la Agencia notifica electrónicamente la concesión de la ayuda, abonando el incentivo en ese mismo momento. El destinatario dispone de un plazo máximo de seis meses (no ampliables desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión) para ejecutar la actuación incentivada si aún no lo ha hecho, como pagar y matricular el vehículo nuevo y achatarrar el antiguo.

Finalizado el plazo de ejecución, las personas beneficiarias deben presentar la documentación de justificación en un plazo adicional improrrogable de cuatro meses, cumplimentando el modelo de cuenta justificativa simplificada, que estará disponible en el aplicativo de tramitación. En el caso de compra directa, también deberá aportar la factura del vehículo y el comprobante del gasto, mientras que si se ha adquirido mediante 'renting' o 'leasing' deberá aportar el correspondiente contrato.

Asimismo, será necesario conservar todos los documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones del programa durante cinco años a partir del 31 de diciembre de 2026, y ponerlos a disposición de la Agencia en caso de ser requeridos, ya que la Administración realizará comprobaciones de los expedientes mediante procedimiento de muestreo.

Igualmente, durante dos años desde la matriculación del vehículo incentivado, éste debe mantener las condiciones por los que la ayuda fue concedida. Las más de 1.200 solicitudes de incentivos presentadas están siendo atendidas por riguroso orden de presentación hasta la finalización del presupuesto, si bien en esta convocatoria de la Agencia Andaluza de la Energía se prevé que, en caso de agotamiento de dichos fondos, puedan seguir registrándose solicitudes en lista de reserva provisional, supeditadas a que se puedan liberar fondos o se incorpore nuevo presupuesto. Dichas solicitudes también serían atendidas por "riguroso orden de entrada", aunque, en ningún caso, la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional genera derecho alguno para la persona solicitante hasta que no se valida su solicitud.