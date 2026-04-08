Premiado un proyecto del Virgen del Rocío de Sevilla en el Congreso Internacional de Medicina del Trabajo

Equipo responsable del proyecto del Virgen del Rocío premiado en el Congreso Internacional de Medicina del Trabajo. - HUVR

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de investigación desarrollado en la Unidad de Vigilancia de la Salud del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha sido reconocido con el premio al mejor trabajo de investigación en el III Congreso Internacional de Medicina y Enfermería del Trabajo (Cimet) y el XIV Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo (Cemet 2026), celebrados en el Fórum Evolución Burgos.

El proyecto galardonado, titulado 'Integración de la lipoproteína(a) en la estratificación del riesgo cardiovascular en población laboral mediante SCORE-2: detección de riesgo oculto y utilidad preventiva', está liderado por el residente de segundo año de Medicina del Trabajo Ángel Vidal Beltrán Gracia, y cuenta con la participación de Raffaella Fabiano, médica del trabajo y tutora de residentes, y Julia Millán Acosta, residente de cuarto año de la especialidad, todos ellos integrantes de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la citada Unidad de PRL, tal como informa el centro hospitalario en un comunicado.

Además, cuenta con la colaboración del Laboratorio del hospital y la Unidad de Lípidos del Servicio de Medicina Interna. El estudio propone analizar el papel de la lipoproteína(a) [Lp(a)], un factor de riesgo cardiovascular independiente y de origen principalmente genético, cuya concentración permanece relativamente estable a lo largo de la vida.

Esta característica la convierte en un marcador potencialmente útil para mejorar la detección precoz del riesgo cardiovascular en población laboral activa. Mediante un estudio observacional transversal en trabajadores sometidos a vigilancia inicial y periódica de la salud, los investigadores pretenden determinar la prevalencia de niveles elevados de Lp(a) y evaluar su impacto en la estratificación del riesgo cardiovascular, comparándolo con los modelos tradicionales basados en factores clásicos como la edad, la presión arterial, el colesterol DL o el tabaquismo.

Asimismo, el proyecto analizará si la incorporación de este marcador en los exámenes de salud laboral podría mejorar la identificación de trabajadores con riesgo cardiovascular infravalorado u oculto, incluso en personas con niveles de colesterol LDL aparentemente controlados.

Los resultados podrían aportar evidencia científica para incorporar la determinación de la Lp(a) en los programas de vigilancia de la salud laboral, reforzando las estrategias de prevención cardiovascular, identificando trabajadores especialmente sensibles y contribuyendo a reducir el impacto de la enfermedad cardiovascular en la población activa.

El congreso, organizado por la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo bajo el lema 'La Medicina del Trabajo: una visión de 360º', ha reunido a especialistas y residentes de medicina y enfermería del trabajo, técnicos en prevención de riesgos laborales y profesionales de recursos humanos para debatir sobre los retos actuales y futuros de la especialidad, con especial atención a la sostenibilidad, la promoción de hábitos saludables y la mejora de la salud de los trabajadores.