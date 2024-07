Premian una campaña contra la ciberviolencia de la Junta en la Gala de la Publicidad Social

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña contra la ciberviolencia de género 'Empieza por un mensaje, termina con una vida' impulsada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha sido galardonada en la Gala de la Publicidad Social, Publifestival 2024, celebrada a principios del mes de julio en Madrid en la categoría de Mejor Innovación en Proyecto Social. Esta campaña, que cuenta con cartelería, vídeos, piezas para redes sociales y exteriores, ha sido desarrollada por la agencia andaluza MarujaLimón.

Así lo detalla esta Consejería en una nota, en la que subraya que la campaña "busca concienciar, detectar y animar a denunciar los comportamientos y actitudes de violencia de género que se producen en el ámbito digital". "La ciberviolencia de género o violencia de género digital tiene un importante impacto emocional, psicológico y social en las mujeres jóvenes, especialmente las menores edad, ya que limita de forma significativa tanto su libertad como su seguridad", recuerda.

La consejera del ramo, Loles López, ha felicitado al equipo de MarujaLimón por el galardón y se ha congratulado de "una campaña, con un mensaje de prevención y sensibilización tan importante para la población más joven". No en vano, en 2023 fueron atendidas en el programa de atención psicológica para menores víctimas de violencia género en el ámbito de la pareja y expareja un total de 186 menores y todas habían sido víctimas de este tipo de violencia, detalla el referido departamento.

López ha resaltado que "en los últimos años, diferentes organismos están poniendo el foco en las nuevas formas de ejercer violencia contra las mujeres como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías, las redes sociales e Internet, especialmente, a través del teléfono móvil. Este tipo de violencia es cada vez más frecuente en la población joven y, por tanto, más vulnerable".

Esta campaña contra la ciberviolencia cuenta con vídeo, cuña de radio, cartelería y piezas para redes sociales. En el cartel aparece una chica joven a la que su pareja exige a través de la aplicación de mensajes Whatsapp que le envíe fotografías con poca ropa: "Solo esa foto?" "Te sobra ropa…" "Ya estás tardando!!!", son los tres mensajes que se destacan. En este caso se está recreando una situación en la que un chico obliga a su pareja a que le envíe imágenes íntimas. Por parte de la Consejería, indican que se trata de "uno de los signos de violencia de género digital que puede pasar desapercibido entre la juventud".

En esta línea, el vídeo comienza con imágenes de varias parejas felices en diferentes escenarios y momentos. Después se reproducen mensajes de control y hostigamiento a través de Whatsapp. Así, en la primera escena, un chico pregunta a su pareja dónde está y cuando no le responde, le reclama por qué no contesta si ha leído el mensaje e incluye un 'emoji' de enfado. Posteriormente, una voz en 'off' expone otros tipos de violencia digital: espiar el móvil, mensajes que cruzan la línea, entre otros, mientras alerta de la importancia de detectar estas primeras señales. Después, vuelven a aparecer nuevos mensajes donde se recrudece el hostigamiento a través de la manipulación: "Por qué pasas de mí?", "Con quién estás? Estoy llamándote".

El vídeo finaliza con un mensaje positivo hacia las víctimas. Se señala que no están solas y se anima a denunciar la situación a través del teléfono de atención a las mujeres andaluzas 900 200 999 para pedir ayuda, información y asesoramiento sobre este tipo de violencia y sus consecuencias.

Publifestival es el Festival Internacional de Publicidad Social, es la gran gala de la publicidad y el punto de encuentro para empresas y profesionales del mundo de la comunicación con "un interés común": el marketing con causa o la publicidad social. Este mes de julio se ha celebrado su 18º edición.

La agencia andaluza MarujaLimón cuenta con un equipo de más de 20 profesionales del sector, con proyectos desarrollados tanto a nivel nacional como internacional.