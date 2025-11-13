Presentan en Sevilla el libro que pone en valor el patrimonio natural y cultural de Sierra Mágina

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Jaén en Sevilla ha acogido este jueves la presentación del libro 'Los confines de Mágina: Cabra del Santo Cristo, un viaje por tierra y tiempo', del investigador Ramón López Rodríguez, que rinde homenaje al territorio, su historia y sus habitantes.

Según ha informado la Junta en una nota, en el acto, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha enmarcado que "esta publicación es mucho más que un libro. Es una declaración de amor a la tierra, una herramienta para preservar la memoria colectiva y un impulso para el desarrollo sostenible de la comarca". García ha subrayado de igual forma que iniciativas de este tipo "contribuyen a poner en valor el patrimonio natural y cultural, fomentando el conocimiento y la identidad local".

El libro, editado por el Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo y la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico, combina rigor académico con sensibilidad divulgativa, abordando la geografía, la historia y el patrimonio material e inmaterial de la localidad de Cabra del Santo Cristo, en la comarca de Mágina. Incluye más de 300 fotografías, ilustraciones, mapas y recursos digitales accesibles mediante códigos QR, ofreciendo una experiencia interactiva y visualmente atractiva.

Durante la presentación, se ha subrayado la posición estratégica de la localidad, descrita como "la periferia de la periferia", y se puso en valor la figura de Arturo Cerdá y Rico, fotógrafo que documentó la vida local en los siglos XIX y XX, vinculando memoria y territorio. Catalina García señaló que "no se puede amar aquello que no se conoce", frase que resume el espíritu del libro y refleja la importancia de conocer y valorar el patrimonio para conservarlo y fomentar el desarrollo sostenible.

Al acto asistieron el autor, el presidente y vicepresidentes de la Casa de Jaén en Sevilla, el alcalde de Cabra del Santo Cristo, Juan Guidú, y representantes de entidades culturales.