Los primeros análisis del observatorio andaluz que aborda la tasa turística estarán "este otoño"

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, Arturo Bernal, ha manifestado este viernes que los primeros resultados de los grupos de trabajo del "foro de debate" que es el Observatorio para la sostenibilidad turística local, en el que la Junta, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) abordan la tasa turística que reclaman varios ayuntamientos de grandes capitales, estarán "este otoño".

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, el consejero ha insistido en que dicho observatorio se centra en "dejar claros cuáles son los problemas que genera el turismo para dar a cada problema la solución adecuada". No obstante, ha subrayado que la implantación de la tasa es "competencia" del Gobierno central, que tendría que modificar la Ley de Haciendas Locales para dejarla recogida como un tributo más municipal.

"Ninguna ciudad del mundo, ni de España, en la que esté establecida esta tasa o algo similar ha resuelto los problemas que inicialmente quería resolver. Ni los de financiación ni tampoco los de la presunta saturación que se produce en algunas zonas", ha sostenido Arturo Bernal, para el que "lo que dicen los ayuntamientos, y yo estoy completamente de acuerdo con ellos, es que tienen un déficit de financiación ya estructural".

"Los ayuntamientos --ha continuado-- tienen un gran nivel de gasto por prestación de servicios y lo que piden es financiación. Como el Estado no les responde, piden ver cómo sacar esta financiación extraordinaria". El consejero ha detallado que los grupos están trabajando en asuntos como el impacto sobre la sociedad "en términos de saturación o concentración", financiación y "efectos" en cuanto a la oferta de vivienda en alquiler.

En este último punto, Bernal ha negado que los pisos turísticos sean responsables de la subida de los precios del alquiler. "Definitivamente, no", ha sentenciado, ya que "del total de vivienda que tenemos en Andalucía, no más del 4% son viviendas de uso turístico. Creo que es razonable pensar que el 4% de todas las viviendas no pueden ser responsables de que no haya viviendas en alquiler".