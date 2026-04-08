Profesionales del Distrito Aljarafe y Sevilla Norte muestran su rechazo a la agresión en Lora del Río (Sevilla)

Concentración en rechazo a las agresiones médicas en Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte se han concentrado este miércoles a las puertas de los 88 centros de salud y consultorios dependientes del Distrito para mostrar su rechazo a la agresión sufrida por profesionales del Centro de Salud de Lora del Río el pasado 5 de abril.

Según ha la Junta en una nota, las concentraciones, celebradas de forma simultánea, han incluido la lectura de un manifiesto común en señal de condena ante cualquier tipo de violencia ejercida contra el personal sanitario, así como de respaldo a los profesionales afectados.

En la sede del Distrito, el acto ha contado con la presencia de la delegada territorial de Salud y Consumo en Sevilla, Silvia Pozo, junto al director gerente del Distrito Sanitario Aljarafe y Sevilla Norte, Pablo Bueno, quien ha acompañado también a los profesionales del Centro de Salud de Lora del Río.

Con esta iniciativa, los profesionales han querido trasladar una posición firme y unánime de rechazo frente a cualquier conducta violenta en el entorno sanitario, al tiempo que han reiterado la importancia de preservar el respeto y la convivencia en la relación entre ciudadanía y profesionales.

Desde el Distrito se ha subrayado "el compromiso con la seguridad de los trabajadores del sistema sanitario público y se recuerda que la violencia, en cualquiera de sus formas, no tiene cabida en los centros sanitarios".