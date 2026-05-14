Profesionales europeos reciben en el Virgen Macarena de Sevilla un curso de formación de optimización de antimicrobianos

Curso de optimización de antimicrobianos en el Virgen Macarena de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Escmid) ha seleccionado al Hospital Virgen Macarena para acoger esta semana su curso de formación internacional para personal postgraduado sobre programas de optimización de uso de antimicrobianos (Proa).

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, el centro sevillano ha sido seleccionado por su baja tasa de consumo de antibióticos y de incidencia de patógenos multirresistentes así como por su eficiente gestión en la administración de antimicrobianos.

En contexto, los antimicrobianos son medicamentos que se utilizan para prevenir y tratar infecciones. Entre los más habituales se encuentran los antibióticos, antivíricos, antifúngicos y antiparasitarios.

Un total de 48 profesionales participantes en este curso internacional podrán conocer in situ las líneas de trabajo emprendidas por el Hospital Virgen Macarena en este ámbito, así como los resultados de su programa de administración antimicrobiana en diferentes entornos y escenarios clínicos.

"Además, se analizarán las fórmulas más eficaces para medir el impacto de las intervenciones emprendidas y se abordará la importancia de la sinergia entre control de infecciones y los PROA", ha apostillado la Junta.

Cabe mencionar que es la cuarta vez que el hospital organiza esta actividad internacional dirigida a profesionales sanitarios de distintos países europeos.