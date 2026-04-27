Publicada la adjudicación del proyecto de instalaciones de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla

Obras instalaciones del Metro de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación de la redacción del proyecto de instalaciones de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla. Este contrato define la solución técnica para las instalaciones, sistemas de energía y sistema de iluminación del trazado del suburbano entre Pino Montano y Prado de San Sebastián.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa y según se recoge en los pliegos, el contrato recoge la redacción del proyecto tanto del sistema de electrificación como de los sistemas ferroviarios.

También está incluido el diseño de las instalaciones de Protección y Seguridad del túnel.

Este contrato abarca todo el trazado de la Línea 3 Norte, que tiene una longitud de 7,5 kilómetros, con un trazado que comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1, pasando por la avenida de Doctor Fedriani, Ronda Histórica, María Auxiliadora y Menéndez Pelayo.

La empresa adjudicataria ha sido la UTE conformada por Systra Ardanuy Ingeniería y Systra, con un coste para la administración de 896.269 euros y un plazo estipulado de redacción de 12 meses. Como el resto de los contratos de la Línea 3 Norte, está cofinanciado con fondos europeos y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027.