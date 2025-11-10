El Real de la Jara (Sevilla) viaja a la Edad Media a través de unas jornadas que muestran "su rico patrimonio"

El delegado del Gobierno andaluz y el alcalde de El Real de la Jara, en una foto de familia tras la presentación de las jornadas medievales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto al alcalde de El Real de la Jara, José Manuel Trejo, ha presentado las primeras Jornadas de Recreación Histórica 'Vívelo Real. Vive lo Medieval'. Un nuevo proyecto cultural que cuenta la historia de la localidad durante el medievo a través de pasacalles, talleres, carreras de caballos y cintas o teatro.

En principio iban a desarrollarse los días 15 y 16 de noviembre alrededor del Castillo del municipio, pero ante las desfavorables previsiones meteorológicas se anunciará, llegado el caso, una nueva fecha, ya que se celebran en su totalidad al aire libre, informa la Junta en una nota de prensa.

Al acto de presentación han asistido también la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Ortiz; su homóloga de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Inmaculada Gallardo, y la concejal de Cultura, Festejos, Turismo y Nuevas Tecnologías, Jara Márquez.

Además, han participado en la presentación representantes de la promotora del evento Teamtify, Paco Corbacho y Carlos Alberto Segura; de la Cámara Comercio, Juan Luis Martínez; y la vicepresidenta de la Fundación Aúna de El Real de la Jara, Encarnación García junto a una representante de la misma, María Teresa Domínguez.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha subrayado la apuesta del Ayuntamiento de El Real por la cultura, con la riqueza social que conlleva. "Es un ejemplo de impulso local que combina todos los sectores productivos, ocio de calidad para todas las edades, turismo patrimonial y turismo activo".

"Desde el Gobierno de Juanma Moreno tenemos claro que los municipios sevillanos, con El Real de la Jara como ejemplo, son un gran potencial con mucho que ofrecer". Ricardo Sánchez ha puesto en valor la riqueza de los pueblos sevillanos y, el apoyo del Gobierno andaluz por garantizar que "podamos quién quiera seguir viviendo en ellos".

El patrimonio es uno de esos valores a reivindicar --ha continuado Ricardo Sánchez-- y desde la Junta de Andalucía se van a seguir sumando esfuerzos para preservar y dignificar una parte muy relevante de él.

Por su parte, la concejal de Cultura, Festejos, Turismo y Nuevas Tecnologías ha resaltado que estas jornadas, si las condiciones atmosféricas lo permiten, comenzarán el sábado 15 y "son muy especiales para todos los vecinos y para el municipio en general, porque forman parte de nuestras raíces. "Con ellas queremos mantener viva nuestra esencia y compartir con todos nuestra historia".

Jara Márquez ha remarcado que "nos espera un fin de semana repleto de actividades que nos harán viajar al pasado: desde ludotecas y pasacalles teatralizados, hasta la tradicional carrera de cintas, talleres artesanales y muchas otras propuestas pensadas para disfrutar en familia y en comunidad".

"Como Ayuntamiento nos llena de orgullo ver cómo nuestro pueblo crece, se mueve y genera actividad, tanto cultural como turística", ha concluido la edil de Cultura.