Recibidos los primeros trenes del tranvía de Alcalá (Sevilla): "Tendrá una demanda inicial de dos millones de pasajeros"

Recepción de los primeros trenes del futuro tranvía de Alcalá (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles que ha recibido los primeros trenes del futuro tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha supervisado las dos primeras unidades, que llegaron por la mañana al Parque Empresarial Cabeza Hermosa y posteriormente fueron trasladadas por las vías del tranvía hasta el nuevo recinto de talleres y cocheras. El resultado final será un trazado de más de 12 kilómetros entre Montecarmelo, en Alcalá de Guadaíra, y la Universidad Pablo de Olavide que va a enlazar con la Línea 1 de Metro de Sevilla. La demanda inicial será de algo más de dos millones de pasajeros al año.

Según una nota remitida a medios por la Junta, Díaz ha destacado la inversión de 178 millones de euros para terminar toda la obra pendiente del tranvía. Asimismo, ha manifestado que ahora son "más de 200 trabajadores los que están volcados en la puesta en servicio del tranvía".

Los trenes que han llegado esta jornada forman parte del contrato suscrito con la empresa CAF para el suministro de seis unidades del modelo Urbos 100, con una inversión superior a los 32,5 millones de euros. Son unidades de última generación similares a las que circulan en otros ferrocarriles urbanos andaluces, con una longitud de 33 metros y capacidad para 208 viajeros.

Las unidades serán ahora ensambladas en las instalaciones de talleres y cocheras tras su llegada en diferentes vagones. Una vez acopladas, se realizarán las pruebas verificaciones en taller para comprobar el comportamiento de todos los equipos del material móvil. En cuanto al resto de unidades, ya se encuentran todas completamente fabricadas y acopiadas en las instalaciones del fabricante y está previsto que vayan llegando progresivamente a Alcalá en los próximos meses.

La puesta en funcionamiento del tranvía supondrá, según la Junta, que más de 2.500 personas dejen de usar el coche solo el primer año de funcionamiento y 2.100 toneladas de CO 2 menos en emisiones.

La consejera de Fomento ha estado acompañada en esta visita por el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, y el director general de Infraestructuras del Transporte, Eduardo Gutiérrez.