La Red Andaluza de Teatros Públicos organiza en Sevilla trece espectáculos de teatro, música, circo y danza en diciembre

Espectáculo de la Red Andaluza de los Teatros Públicos.

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y en colaboración con los ayuntamientos adheridos, impulsa en el mes de diciembre la celebración de trece funciones de la Red Andaluza de Teatros Públicos. La propuesta para el último mes del año está marcada por la diversidad artística y la presencia de compañías andaluzas y nacionales en los municipios de la provincia de Sevilla.

De esta manera, la Red continúa reforzando su papel como "herramienta clave" para la difusión de las artes escénicas en todo el territorio, consolidando su apuesta por la creación contemporánea, la danza, el circo y la música, según ha apuntado la Consejería en una nota.

Así, la programación dará comienzo en Cantillana el 3 de diciembre, con el espectáculo de danza inclusiva 'En Vano', de la Compañía Danza Mobile. Le seguirá en Las Cabezas de San Juan el día 5 la propuesta de circo poético 'Simplemente Clara', de Minusmal.

Al día siguiente, Tomares recibirá la obra teatral 'No estoy de frente' de MariPaz Sayago. A partir del día 12, la programación se intensifica. Mairena del Alcor acoge ese día la función familiar 'Con Mucho Clown', de Petit Teatro, mientras que el 14 de diciembre Alcalá de Guadaíra disfrutará de 'Circo Alas', de Alas Circo Teatro, y ese mismo día Mairena del Alcor acogerá también el espectáculo familiar 'Mi gran caracol', de Ángeles de Trapo.

De esta manera, el público de Cantillana podrá ver 'La casa del abuelo', de La Rous, el 14 de diciembre en la Casa de la Cultura. Lebrija será escenario el 17 de diciembre del concierto 'Ad Libitum', de Lapso Producciones, y, el 18, el Teatro Municipal de Arahal acogerá el recital musical 'Dr.Frankenstein', de Andalucía Big Band.

El día 19 de diciembre se programan simultáneamente varios espectáculos: 'La Estrella de Sevilla', de Teatro Clásico de Sevilla en el Teatro Municipal de Salteras; en Arahal, la obra clásica 'El guitón Onofre', de El Vodevil; en Bormujos, el espectáculo de clown poético 'Chances, Segundas Oportunidades', de Piero Partigianoni; y en Mairena del Alcor, el recital musical 'Conversiones', de Joana Jiménez.

La Red amplía su programación el último trimestre La Red Andaluza de Teatros Públicos ha sumado 51 funciones adicionales en el conjunto de Andalucía, once de ellas en la provincia de Sevilla, en el último trimestre del año.

Según ha indicado la Junta, este incremento, que supone un 19,38% más de presupuesto, refuerza la presencia de distintos espectáculos con un coste que asume íntegramente la Consejería de Cultura.

De este modo, se reafirma "el compromiso con la sostenibilidad y la proyección del sector cultural", impulsando una programación que "fomenta la creatividad, el empleo y la participación ciudadana en todos los rincones de la comunidad".