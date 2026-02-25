Refuerzo al "liderazgo" andaluz en transformación digital con su trabajo en dos proyectos europeos

Archivo - El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la asignación a Andalucía de dos proyectos europeos en el ámbito de la IA y de la transformación digital. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la asignación a Andalucía de dos proyectos europeos en el ámbito de la inteligencia artificial y de la transformación digital que ayudarán a modernizar la administración pública. Se trata de Eunomia.AI, una iniciativa propuesta y coordinada por la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y AIConform, actuación que cuenta con la participación de Sandetel. La elección de Andalucía para desarrollar estos dos proyectos europeos pone de manifiesto el firme compromiso de la Junta con el despliegue y la aplicación responsable de las nuevas tecnologías, en el marco de las competencias que el Estatuto de Autonomía le atribuye en materia de sociedad de la información y del conocimiento, así como del derecho de la ciudadanía a acceder y participar activamente en la sociedad digital.

Por su parte, Eunomia.AI es un proyecto cuyo objetivo es acelerar la adopción de la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) en las administraciones públicas europeas, garantizando un uso seguro, ético y conforme a la normativa vigente, ha informado la Junta en una nota. Desarrollado en el marco del programa Europa Digital, el proyecto está cofinanciado al 50% por la Comisión Europea, con un presupuesto total estimado de 14 millones de euros y una duración de 36 meses. Liderado por la Agencia Digital de Andalucía, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas y gestionado desde el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA) en Granada, el proyecto reúne a un consorcio de 34 entidades de catorce países, entre las que se incluyen administraciones públicas, universidades y centros tecnológicos.

Eunomia.AI desarrollará y desplegará modelos fundacionales europeos y aplicaciones de GenAI orientadas a la simplificación administrativa, el análisis normativo automatizado, los asistentes virtuales multilingües y la mejora de la toma de decisiones públicas basada en datos. Todo ello se articula mediante un enfoque de cumplimiento desde el diseño y siguiendo estrictamente la Ley de Inteligencia Artificial europea, el Reglamento General de Protección de Datos y los estándares europeos de ciberseguridad. Su objetivo final es sentar las bases de un modelo europeo de IA generativa en el sector público escalable, ético y seguro, reforzando la competitividad europea y la modernización de los servicios públicos en todos los Estados miembros.

El "liderazgo" de Andalucía en este proyecto consolida su posición como nodo europeo de innovación en inteligencia artificial aplicada al sector público, reforzando la soberanía tecnológica, la modernización de los servicios públicos y la competitividad digital de la región. De esta forma, Andalucía ganará visibilidad y capacidad de influencia en redes europeas clave y asegurará que las prioridades y particularidades regionales quedan incorporadas en los estándares, metodologías y soluciones GenAI que se replicarán en toda Europa, posicionándose, así, como territorio líder en innovación, talento digital y modernización administrativa.

Por su parte, AIConform es un proyecto de 24 meses de duración, desarrollado igualmente en el marco del programa Europa Digital, con un presupuesto total de 6,2 millones de euros y una financiación europea del 50%. Coordinado por el Ministerio de Gobernación Digital de Grecia, el consorcio está integrado por 14 socios de seis países europeos: Grecia, España, Italia, Alemania, Austria y Chipre. La iniciativa tiene como finalidad desarrollar un marco tecnológico interoperable que permita automatizar la extracción, verificación y auditoría de obligaciones regulatorias mediante el uso de inteligencia artificial.

El sistema se validará en tres entornos reales: la administración pública, la industria manufacturera y el sector energético. La participación andaluza se canaliza a través de Sandetel, que desempeñará un papel clave en la implantación del sistema en el ámbito público. Así, pondrá en marcha un proyecto piloto que permitirá reducir el tiempo necesario para comprobar el cumplimiento normativo en expedientes administrativos, aumentar la precisión y fiabilidad de estas comprobaciones, así como garantizar que procesos como las licitaciones públicas cumplan correctamente con normas europeas clave en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad o identidad digital.

AIConform prevé reducir, al menos, un 30% el tiempo de elaboración de informes de cumplimiento y alcanzar una precisión superior al 95% en las verificaciones, contribuyendo a una administración más ágil, segura, transparente y alineada con los estándares europeos. Gracias a la concesión de Eunomia.AI y AIConform, Andalucía refuerza su papel como territorio de referencia en innovación pública, inteligencia artificial responsable y modernización administrativa, fortaleciendo su tejido tecnológico y situando a la ciudadanía en el centro de la transformación digital.