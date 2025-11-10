Rocío Blanco participa en los Premios de la CEA en Responsabilidad Social Empresarial que "impulsan la competitividad"

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha participado en la entrega de los XII Premios de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Responsabilidad Social Empresarial (RSE), unos galardones que reconocen el compromiso de las empresas andaluzas con un modelo de desarrollo económico sostenible y socialmente responsable, que "impulsan la competitividad del tejido productivo andaluz".

Durante su intervención, Blanco ha agradecido a la CEA que promueva "una forma de crecer que integra valores, sostenibilidad y justicia social". Por su parte, de los premiados ha destacado que son "ejemplo de que la RSE no es un adorno, sino una forma de entender la empresa: una manera de crear empleo de calidad, de apostar por la sostenibilidad y de generar un impacto positivo en la comunidad".

Como ha apuntado la consejera, "las empresas que creen valor para la sociedad serán más competitivas y resilientes". "El reto está en que integren de manera eficiente estrategias de impacto social en el corazón de sus negocios" para lograr una transformación que, "indudablemente, tendrá consecuencias directas en el empleo", generando nuevas oportunidades y propiciando una demanda creciente de profesionales especializados.

De esta manera, han sido reconocidos con el Premio a la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental la empresa ML Hoteles; Premio a la Comunicación y Difusión Social y Empresarial, la Fundación Sando y la Agencia EFE; Premio a la Responsabilidad Social Empresarial, Heineken España; y Premio al Liderazgo en Responsabilidad Social Empresarial para el empresario el presidente de la Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), miembro del Comité Ejecutivo de CEA y vicepresidente de Cepyme, José Luis García-Palacios.

El Premio a la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental concedido a ML Hoteles reconoce su aplicación transversal de criterios de sostenibilidad, economía circular y eficiencia energética, incluyendo el uso de energía solar, la medición de la huella de carbono, la eliminación de plásticos y el tratamiento y reutilización de aguas. La empresa cuenta con certificaciones como 'Empresa Familiarmente Responsable' y 'S de sostenibilidad', que avalan su compromiso ético y ambiental.

El Premio a la Comunicación y Difusión Social y Empresarial a la Fundación Sando y la Agencia EFE valora su colaboración en un programa de formación práctica para periodistas, mediante becas, con el objetivo de especializarlos en responsabilidad social corporativa y divulgar la sostenibilidad y la RSE en los medios de comunicación.

Por su parte, José Luis García-Palacios Álvarez ha recibido el Premio al Liderazgo en RSE por su trayectoria en los sectores agroalimentario y financiero, su compromiso con el desarrollo sostenible, la preservación del patrimonio ambiental de la dehesa y la mejora del bienestar social y laboral, con especial atención a los trabajadores migrantes. Actualmente, es presidente de la FOE, miembro del Comité Ejecutivo de CEA y vicepresidente de Cepyme.

El acto, celebrado en el Teatro de la Fundación Cajasol, ha contado también con la participación del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras y vicepresidente de CEA, Javier Sánchez Rojas; y el presidente del Consejo Empresarial de Competitividad, Innovación y RSE de CEA, Diego Ortiz, quienes han subrayado la importancia de la RSE como motor de desarrollo empresarial sostenible y competitivo en Andalucía.