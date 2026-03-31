Sanidad anuncia medidas de prevención ante cuadros de gastroenteritis inespecífica

Imagen de archivo del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha indicado la importancia de adoptar medidas preventivas ante cuadros de gastroenteritis inespecífica de origen vírico. Se trata de virus altamente contagioso que se transmite principalmente por contacto directo con personas infectadas y que puede afectar a personas de todas las edades. Suele provocar síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, que aparecen de forma repentina y, en la mayoría de los casos, se resuelven en pocos días.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, para reducir el riesgo de contagio, Sanidad recomienda lavarse las manos con frecuencia y de forma adecuada, siempre con agua y jabón, especialmente después de ir al baño y antes de preparar o consumir alimentos. También recomienda desinfectar superficies con lejía diluida y evitar manipular alimentos si se presentan síntomas compatibles con esta infección.

En caso de padecer un cuadro de este tipo, los expertos aconsejan mantener una adecuada hidratación mediante agua, caldos o sueros de rehidratación, evitar las bebidas alcohólicas o azucaradas, alimentarse de forma ligera y descansar lo necesario.

Aunque no existe un tratamiento específico ni vacuna para esta infección, los cuidados básicos suelen ser "suficientes" para la recuperación. No obstante, Sanidad recomienda acudir al médico si la diarrea se prolonga más de tres días, si los vómitos impiden mantener líquidos, si aparece sangre en las heces o si los síntomas afectan a personas vulnerables como menores, mayores o pacientes con patologías previas. También deben estar atentos a signos de deshidratación como sequedad en la boca, mareos o disminución de la orina.

Por último, Sanidad ha subrayado que la adopción de estas medidas contribuye a reducir la transmisión y proteger la salud de toda la población.