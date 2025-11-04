Sanitarios comparten iniciativas de innovación para "mejorar la atención primaria" e "impulsar la salud" en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales sanitarios compartirán iniciativas de innovación para "mejorar la Atención Primaria" e "impulsar la innovación en el ámbito de la salud en Andalucía" en la primera jornada de InnovandoSalud, que se celebrará el próximo 19 de noviembre en la sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, y se retransmitirá vía 'streaming'.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, este encuentro está organizado por el Servicio de Innovación de la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública y el apoyo del Servicio Andaluz de Salud.

Tal y como ha concretado la Junta, la primera jornada InnovandoSalud, bajo el lema, 'Iniciativas que mejoran la atención primaria', está dedicada a "la innovación en este ámbito asistencial, puerta de entrada al sistema sanitario y el eje vertebrador de la salud comunitaria", y tiene su "propia dinámica de funcionamiento y necesidades específicas y emergentes".

En concreto, la Junta ha apuntado que la metodología de Innovación se plantea como "una vía para diseñar e implementar soluciones a estas necesidades", y concretamente, este evento se ha concebido para centrarse principalmente en aspectos organizativos y asistenciales en los que que, en forma de experiencias e iniciativas concretas y mesas de conversación, participarán expertos y profesionales "y se expondrán en un espacio común de encuentro".

Así, durante este encuentro, se celebrarán dos mesas de diálogo sobre aspectos de estrategia, metodología y competencias necesarias para innovar y sobre cómo apoyar la innovación en el ámbito de la Atención Primaria, que contarán con la participación y debate de expertos, profesionales y gestores. Junto a ello, a lo largo de la jornada se darán a conocer de manera presencial alrededor de 30 "iniciativas innovadoras" en diferentes espacios expositivos del evento.

En contexto, esta primera edición de InnovandoSalud está dirigida principalmente a profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía interesados en el ámbito de la innovación sanitaria en Atención Primaria. La inscripción para asistir al evento, ya sea de manera presencial o virtual, está abierta hasta el próximo 12 de noviembre o hasta cubrir aforo a través de https://www.easp.es/project/innovando-en-salud/