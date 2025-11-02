Sanitarios ingleses visitan los nuevos laboratorios de bioquímica del Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla

Visita de representantes de la sanidad pública inglesa a los nuevos laboratorios de bioquímica de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la sanidad pública inglesa han visitado los nuevos laboratorios de Bioquímica de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla para conocer de primera mano su funcionamiento y las prestaciones de un equipamiento de "última generación que funciona de forma totalmente automatizada".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la delegación inglesa ha estado integrada por profesionales del 'North West London Pathology', uno de los mayores laboratorios del NHS (National Health Service) de Reino Unido y participado por tres centros hospitalarios de relevancia en el NHS: Imperial College Healthcare, Chelsea and Westminster Hospital y The Hillingdon Hospitals.

Este "laboratorio londinense de referencia" atiende a una población de más de dos millones de personas y sus responsables ingleses han podido visitar, por un lado, el nuevo Laboratorio de Bioquímica del Hospital Virgen Macarena donde se ha procedido a la automatización de todos los procesos y, gracias a esta renovación tecnológica, cerca del 90% de los resultados de las pruebas analíticas que se solicita a los pacientes se obtienen en el mismo día y las analíticas de carácter urgente para pacientes críticos o que son atendidos en urgencias están disponibles en menos de 30 minutos.

El nivel de desarrollo y tecnificación alcanzado con este nuevo sistema sitúa al Laboratorio del Hospital Virgen Macarena "a la cabeza de los laboratorios nacionales e internacionales" a lo que se une "la altísima cualificación científico técnica de los profesionales de la Unidad que son referencia nacional e internacional" en cada una de sus áreas de competencia, lo que hace que el servicio actual que se presta a los pacientes "esté al nivel de los centros que son referencia nivel mundial".

El Laboratorio del Hospital Virgen Macarena atiende anualmente a casi 100.000 pacientes, realiza 12 millones de determinaciones y está integrado por más de 200 profesionales.

Paralelamente a esta actividad asistencial los laboratorios del Hospital Virgen Macarena "vienen realizando una intensísima labor de investigación en las diferentes áreas de conocimiento".

MEJORAS

Los nuevos equipos "posibilitarán avanzar aún más en la actividad investigadora" y abordar nuevas líneas de investigación. Una vez finalizada esta primera fase se está abordando la renovación de los sistemas de información de todos los laboratorios con el objetivo de dotarlos de las más modernas herramientas para la gestión de los datos y la información.

El proceso de cambio e incorporación de nuevas tecnologías en el Laboratorio del Hospital Virgen Macarena permitirá seguir avanzando en la oferta de servicios incluyendo los últimos avances como la secuenciación masiva genética y la próxima incorporación de la espectrometría de masas utilizadas en el diagnóstico de diversas patologías y para mejorar la eficiencia en tratamientos farmacológicos.

Esta ampliación en la cartera de servicios supondrá "mayor calidad en la asistencia a los pacientes y evitará derivaciones a centros externos".

Así, como ejemplo, la espectometría de masas "es fundamental en la monitorización de fármacos inmunosupresores" en pacientes trasplantados que son clave para la supervivencia del injerto. Igualmente, se utiliza en el control de la toxicidad de diversos fármacos o en el diagnóstico de enfermedades endocrinas en pacientes pediátricos.

Por su parte, la incorporación de la secuenciación masiva genética permite avanzar en la identificación de genes en el diagnóstico de diversas patologías y en el desarrollo de la farmacogenética, especialmente relevantes en pacientes oncológicos.

LABORATORIO DEL VIRGEN DEL ROCÍO

La delegación inglesa ha visitado también el nuevo Laboratorio del Hospital Universitario Virgen del Rocío, un equipamiento "de última generación que está en funcionamiento desde finales de enero de este año".

Se trata del primero en el mundo de su categoría que conecta cuatro plantas de un edificio a través de un robot que tiene la tecnología necesaria para recepcionar las muestras, registrarlas, centrifugarlas si es necesario, y generar las alicuotas o partes de la muestra necesaria para hacer los diferentes estudios o congelarlos.

Todas las fases del proceso están completamente automatizadas, lo que minimiza el trabajo manual sin valor necesario para el transporte de muestras e incrementa la seguridad en la trazabilidad de las muestras. Esto ha sido posible gracias "al trabajo coordinado de los especialistas de las unidades de Inmunología, Microbiología, Hematología y Laboratorio del Hospital Universitario Virgen del Rocío". Así, un tubo de sangre tarda como máximo 20 minutos en recorrer completamente toda la cadena, esto es, pasar del panel de extracciones de la planta baja a la parte más alejada ubicada en la cuarta planta del edificio.

De esta manera, los especialistas de la unidad de Laboratorio del Hospital Universitario Virgen del Rocío asisten 500 extracciones diarias en la planta baja del edificio. Además, de manera indirecta atienden a más de 3.500 pacientes procedentes de la atención primaria y otras áreas del hospital como Pediatría, cuyas muestran llegan a la Unidad Centralizada de Recepción de Especímenes (UCRE).

En total, este robot analiza a unos 5.000 pacientes diarios, los que supone más de 20.000 tubos de muestras de sangre, orina y otros líquidos biológicos. Así, cada año, sus profesionales realizan 23,7 millones de determinaciones analíticas.

RENOVACIÓN COMPLETA DE LA RED La reforma de ambos laboratorios se integra en la renovación completa de la red de laboratorios de la provincia de Sevilla que está acometiendo la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Así, tal y como ha señalado la Junta en el citado comunicado, los laboratorios clínicos se organizan por áreas "altamente especializadas" como Bioquímica Clínica, Inmunología, Hematología y Microbiología, y tienen como "objetivo fundamental" proporcionar los resultados de las pruebas analíticas que solicitan los especialistas médicos a los que dan soporte.

En total, esta red de laboratorios de la provincia de Sevilla atiende cada año a más de 350.000 pacientes a los que se les realizan casi 50 millones de determinaciones analíticas y que van desde los estudios más sencillos hasta estudios genéticos de altísima complejidad. Paralelamente a este despliegue tecnológico, se está abordado también el cambio de los sistemas de información de los laboratorios de la provincia, con la incorporación de modernas herramientas para la gestión de datos e información que permitirán a estos laboratorios funcionar como una auténtica red integrada de información.

Así, independientemente de donde el paciente sea asistido, la información estará disponible para los profesionales sanitarios que los atienden. Además, posibilitará avanzar en la incorporación de las más modernas herramientas para el manejo de datos como la inteligencia artificial o el big-data.