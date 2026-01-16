Sanz destaca el refuerzo de servicios y asegura la normalidad asistencial en el Hospital de Écija (Sevilla)

Archivo - Hospital de Écija - PSOE DE ÉCIJA - Archivo

ÉCIJA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado este viernes, 16 de enero, el "refuerzo progresivo de servicios y profesionales" desde la integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Concretamente, ha incidido en el servicio prestado en el Hospital de Alta Resolución de Écija (Sevilla), sobre el que ha apostillado que la atención asistencial mantiene "normalidad", incluidas las Urgencias y el servicio de paritorio.

Según una nota de prensa emitida por la Junta, Sanz ha puesto en valor la evolución del Hospital de Alta Resolución de Écija desde su integración en el SAS en enero de 2022, destacando que "no solo ha mantenido su actividad, sino que ha incrementado de forma objetiva su cartera de servicios, su capacidad diagnóstica, su actividad quirúrgica y sus recursos humanos".

Por otro lado, el consejero ha enmarcado, respecto a este centro, que recientemente se han producido dos bajas en el servicio de Anestesiología, una por movilidad voluntaria a otro centro y otra por excedencia, una situación que ha calificado de "habitual en cualquier organización sanitaria".

En este sentido, ha señalado que "ya está prevista la incorporación de una nueva anestesista", siguiendo los procedimientos habituales de gestión de personal del SAS. Además, el consejero ha subrayado que "el Servicio de Urgencias del Hospital de Écija mantiene su plantilla completa, prestando atención continuada y siendo un pilar fundamental del dispositivo asistencial del Área de Gestión Sanitaria de Osuna".

Según el responsable, "el centro continúa ampliando prestaciones, como la incorporación a partir del próximo mes de febrero de Logopedia y Terapia Ocupacional, lo que permitirá ampliar la atención a pacientes con necesidades funcionales, neurológicas y de la comunicación".