Sanz reivindica la labor de la Agencia de Emergencias de Andalucía como "referente nacional" en su primer aniversario

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha recordado que este jueves, 1 de enero de 2026, se cumple un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a la que ha reivindicado como "referente nacional" tras estos primeros doce meses de funcionamiento.

Así lo ha señalado el consejero en un apunte en su cuenta en la red social 'X', que va acompañado de un vídeo de unos segundos de duración y en el que Antonio Sanz pone de relieve que la Agencia de Emergencias de Andalucía ha superado sus primeros 365 días de funcionamiento "con DANAs, temporales encadenados, incendios industriales, un apagón nacional y una campaña de incendios compleja".

El consejero ha subrayado así que ha sido un año 2025 "histórico" en el que la EMA "se ha consolidado como un pilar clave del servicio público andaluz y un referente nacional en gestión de emergencias".

"Más efectivos, más especialización y una respuesta eficaz ante cualquier escenario", ha concluido Antonio Sanz su comentario de balance del primer aniversario de la Agencia de Emergencias de Andalucía.