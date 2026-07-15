El SAS licita por 13,3 millones el suministro y los equipos para las pruebas del cribado de cáncer de cérvix

Archivo - Laboratorio del Área Sanitaria Norte de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA. - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha licitado el acuerdo marco que fijará las condiciones para el suministro de reactivos y material consumible así como para la disponibilidad de uso y el mantenimiento del equipamiento necesario para realizar las determinaciones analíticas del programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix y su seguimiento en Andalucía.

El acuerdo marco cuenta con un valor máximo estimado de 13,3 millones de euros (IVA excluido) y permitirá establecer condiciones unificadas y homogéneas para los centros sanitarios del SAS vinculados al programa. El importe estimado de los contratos inicialmente previstos asciende a 5,78 millones de euros, a los que se suman las posibles prórrogas, modificaciones y opciones eventuales contempladas en el expediente.

El acuerdo marco tendrá una duración inicial de 24 meses y contempla una posible prórroga de otros dos años, según la documentación publicada y consultada por Europa Press. La contratación incluye el suministro sucesivo de reactivos y consumibles y la disponibilidad del equipamiento principal y auxiliar para el procesamiento y análisis morfológico de citologías ginecológicas en medio líquido y la detección molecular del virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo.

Asimismo, comprende la distribución, montaje, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los equipos necesarios para la realización de estas pruebas. El objetivo es homogeneizar las condiciones técnicas y contractuales en los centros sanitarios y establecer precios unitarios homogéneos para unos suministros con especificaciones comunes en el conjunto del SAS, explican fuentes de la Administración a Europa Press.

El acuerdo marco se estructura en cinco lotes. El primero corresponde a los sistemas de procesamiento de muestras para citología ginecológica en medio líquido, incluidos los equipos, reactivos y sistemas de tinción y montaje. El segundo incluye los equipos, reactivos y material fungible necesarios para la detección molecular del VPH de alto riesgo, mientras que el tercero está destinado al genotipado del virus en el marco del programa de cribado.

Los dos lotes restantes contemplan los cepillos para la toma de muestras citológicas cervicales y los contenedores precargados con medio líquido para su conservación y transporte, aptos tanto para los estudios morfológicos como para la detección molecular del VPH.

La combinación de la detección molecular del VPH y la citología alcanza una sensibilidad de hasta el 96% para la detección de lesiones de alto grado, según recoge la memoria justificativa del expediente. El cribado tiene como objetivo identificar lesiones precursoras con mayor riesgo de progresión a cáncer invasor y reducir la incidencia y mortalidad asociadas al cáncer de cuello uterino.

Un total de 738.625 niños (341.830) y niñas (396.795) de entre 12 y 21 años están ya vacunados contra el virus del papiloma humano (VPH) un año después de que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía igualara esta oferta de vacunación entre chicos y chicas y de que ampliara la vacunación a los 12 años y a los jóvenes de 21 años.

Después de ese avance que se produjo hace ahora algo más de un año (hasta entonces el SAS vacunaba a niñas de 12 a 18 y a chicos de 12 años), en enero de 2026 se dio otro avance en Andalucía, como fue el de ampliar dicha indicación a chicas y chicos de 12 a 21 años, recuerdan fuentes del SAS a Europa Press.

Las coberturas actuales de vacunación de papilomavirus en estas edades es la siguiente: niñas de 12 años, un 57,6%, y niños, un 55,1%; en los de 13 años, 87% en niñas y 85,1% en niñas; en los de 14 años, 91,2% en niñas y 89,5% en niños; en los de 15 años, 92,3% en niñas y del 91% en niños; en los de 16 años, un 92,4% en niñas y 81,6% en niños; en los de 17, un 92,5% en niñas y un 75,9% en niñas; en los de 18, un 92,5% en niñas y un 73,5 en niños; en los de 19, un 92,3% en niñas y un 71,4% en niños; en los de 20, un 90,8% en niñas y un 60% en niños; y en los de 21 años, un 87,4% en niñas y un 33,7% en niños.

El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente, y afecta tanto a mujeres como a hombres. La infección puede transcurrir sin síntomas, ocasionar verrugas o, peor aún, conducir a una infección persistente en el tiempo y finalmente cáncer. Este virus es la causa de casi el 100% de los casos de cáncer de cuello útero (mujeres), el 90% de cáncer de ano (más frecuente en hombres) y hasta el 70% de cáncer de boca, faringe y laringe (más frecuente en hombres).

Se ha constatado que el uso de preservativos no garantiza que no se transmita el virus durante el acto sexual. La conducta sexual es un factor que determina el riesgo de infección. Así, "la edad precoz de las relaciones sexuales y un mayor número de compañeros sexuales se asocia a mas posibilidades de infección por uno o varios tipos del VPH". Existen otros mecanismos de transmisión, como es el caso de la papilomatosis laríngea recurrente, en la que el recién nacido se contagia al pasar por el canal durante el parto en caso de que la madre esté infectada por el VPH.