Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Macarena de Sevilla entre los mejores del país según Forbes

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La revista Forbes ha destacado al Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, en su lista de los mejores hospitales de España por especialidades médicas.

En concreto, el centro hospitalario entra en la lista por el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, cuyo responsable, Salvador Morales, aparece en la lista de los 100 mejores médicos de España, según una nota remitida por la Junta.

Para la elaboración de esta lista, Forbes ha analizado los más de 700 hospitales del país, tomando como "referencia distintos índices nacionales e internacionales", los premios más relevantes y los últimos hitos alcanzados por cada centro. El resultado es la selección de los 36 mejores hospitales en 12 especialidades en España.

La revista especializada ha destacado que el Hospital Universitario Virgen Macarena es "uno de los grandes referentes del sistema sanitario público andaluz, reconocido por su capacidad asistencial". Además, en la publicación realizada se ha subrayado que "el Servicio de Cirugía General aborda un amplio espectro de patologías digestivas, incluyendo enfermedades hepatobiliares, pancreáticas, colorrectales, endocrinas y de la pared abdominal, mediante técnicas avanzadas".

Asimismo, ha reseñado el papel formativo y de producción científica generado por los profesionales de este servicio.

La Junta ha subrayado que el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo ha experimentado "una transformación significativa bajo la dirección de Salvador Morales, reconocido por su liderazgo en cirugía mínimamente invasiva, inteligencia artificial y robótica".

En esta línea, ha indicado que se han implementado una serie de iniciativas centradas en "la eficiencia, la atención ciudadana, la participación comunitaria y la innovación quirúrgica".

Además, ha destacado al conjunto de profesionales que componen la unidad "cuyo trabajo en equipo dentro del grupo ha sido fundamental para asumir estos cambios".

Por otro lado, han señalado que se han establecido estrategias para optimizar los recursos quirúrgicos, incluyendo la reorganización de agendas y la priorización de procedimientos según criterios clínicos. El servicio ha fortalecido sus planes de Atención Ciudadana y Participación Comunitaria, facilitando canales de comunicación directa con los pacientes y promoviendo su implicación en la toma de decisiones relacionadas con su salud. También se han implementado encuestas de satisfacción y se han organizado encuentros con asociaciones de pacientes para recoger sus opiniones y sugerencias.

La Junta ha reseñado que este servicio se ha consolidado como "centro de referencia internacional en formación quirúrgica, organizando jornadas con la participación de profesionales de diversos países y siendo reconocido por sociedades científicas europeas. Además, se han integrado tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la realidad aumentada en procedimientos quirúrgicos, mejorando la precisión y la seguridad de las intervenciones".