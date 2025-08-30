El Servicio de Mediación Penal de la Junta de Andalucía evita más de 2.000 juicios desde su puesta en marcha

Archivo - La Junta señala que "se adelanta" con medidas propias en mediación a exigencias de Ley de Eficiencia en Justicia - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha evitado 2.046 juicios en los tribunales penales andaluces desde su puesta en marcha hace un año y medio.

Según ha informado la Junta en una nota, la mayoría de los casos se debieron a delitos leves de lesiones, amenazas y pequeños hurtos.

Por su parte, los profesionales mediadores de este servicio, público y gratuito, han logrado que las partes llegaran a un acuerdo sobre una solución consensuada al conflicto en 1.490 casos y renunciaran a emprender acciones legales en otros 556 y han realizado 8.725 sesiones informativas.

El SEMPA inició su actividad el 2 de mayo de 2024 en Almería, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla y el 2 de septiembre en Córdoba, Málaga y Cádiz, provincias en las que ahora cumple un año y en las que se han alcanzado 449 acuerdos.

El Servicio se encuentra en las principales sedes judiciales de las ocho capitales y cuenta con un equipo de tres profesionales conformado por un jurista, un criminólogo y un psicólogo en cada provincia, con formación especializada en mediación.

En este tiempo, el SEMPA ha atendido a 9.316 personas, 4.658 víctimas y 4.658 denunciados. De los 2.313 asuntos tramitados, se ha realizado la mediación en 2.046, con un 88% de éxito. Por provincias se han cerrado 737 acuerdos en Almería, 179 en Cádiz, 155 en Córdoba, 437 en Granada, 154 en Huelva, 197 en Jaén, 115 en Málaga y 72 en Sevilla.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado otras medidas impulsadas desde la Junta para fomentar la mediación, como su inclusión en el sistema de Justicia Gratuita, la colaboración con los colegios profesionales de graduados sociales para que actúen como mediadores voluntarios en conflictos laborales judicializados o el Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA).

Nieto ha defendido la mediación como "una vía más ágil y satisfactoria para las partes, ya que el 80% de los acuerdos se cerraron en menos de un mes cuando en los juzgados estos casos hubieran durado uno o dos años", al tiempo que ha señalado que esta solución "es consensuada entre las partes, no viene impuesta por un tercero que es el juez".

Al SEMPA se pueden derivar todo tipo de delitos a excepción de los de violencia de género y sexual, para los que esta fórmula está vetada por ley. El 95,6% de los asuntos derivados son delitos leves, siendo los más habituales los de amenazas seguidos de los de lesiones y hurtos.

El consejero ha concluido que el cambio de la "cultura del pleito por la del diálogo" requiere "tiempo y una apuesta desde la Administración pública y de la colaboración de todos los profesionales del ámbito de la Justicia" ya que "permitirá reducir la sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados".