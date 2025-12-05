Sevilla recibe nueve ayudas para huérfanos de violencia de género de la Junta, la más beneficiada de Andalucía

Encuentro de Asociaciones de Ayudas al Menor. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha anunciado que desde la creación de las prestaciones económicas dirigidas a los hijos e hijas de mujeres víctimas mortales de la violencia de género, se han concedido en Sevilla nueve ayudas, la cifra más alta de toda la comunidad, de las 37 otorgadas en Andalucía. Este dato se suma al anuncio realizado por la Junta hace unos días, que elevaba hasta los 25 años la edad de quienes pueden obtener dicha prestación.

Según ha informado la Junta en una nota, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, María Luisa Cava, y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Sevilla, Mercedes Soriano, han visitado este viernes la Asociación Acercando Realidades para informar sobre las nuevas medidas en defensa del menor.

En el encuentro han participado de igual forma entidades y asociaciones que trabajan diariamente en la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia de género, mostrando su agradecimiento por la medida.

Cava ha enmarcado de igual forma que el Gobierno andaluz, por primera vez, creó en noviembre de 2023 este derecho a través de una prestación económica de 5.000 euros anuales para menores hasta los 18 años, y ahora se amplía hasta los 25 años. La delegada territorial ha subrayado que esta iniciativa "busca atender el trauma y la vulnerabilidad socioeconómica de los hijos e hijas tras el asesinato de sus madres, garantizando un apoyo económico continuado".

Soriano, por tu parte, ha señalado que la ampliación forma parte del compromiso del Gobierno andaluz de mejorar la atención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género, así como de prevenir y combatir esta lacra desde la unidad de toda la sociedad.

Desde noviembre de 2023 se han concedido en Andalucía un total de 37 ayudas, beneficiando a 20 niñas y 17 niños. Sevilla y Málaga encabezan el listado con nueve y ocho ayudas, respectivamente, seguidas de Almería (6), Cádiz (4), Córdoba, Granada y Jaén (3 cada una) y Huelva (1).

La prestación económica está dirigida a los hijos e hijas de hasta 25 años que, en el momento del asesinato, residían en Andalucía o cuya madre residía en la comunidad. Se concede previa solicitud, de forma anual, en un único pago, independientemente de la renta familiar, y es compatible con otras ayudas públicas o privadas. La cuantía, actualizada según el Índice de Precios al Consumo (IPC), asciende a 5.140 euros en 2025.