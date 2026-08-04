Estos son los tres municipios de Sevilla con espectáculos de la Red Andaluza de Teatros a partir de esta semana

Imagen del grupo 'Four Women Quartet' - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos, iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte gestionada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, llevará a cabo, durante el mes de agosto, tres espectáculos de circo y música en los municipios sevillanos de Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Mairena del Alcor.

Según ha detallado la Junta de Andalucía, la programación ha reunido propuestas para todos los públicos y tendrá lugar este próximo jueves, 6 de agosto, en Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan y el 13 de agosto en Mairena del Alcor.

Así, el 6 de agosto, en Los Palacios y Villafranca, realizará el actor y payaso David Cebrián la actuación de su obra 'WC' a las 21,00 horas. La función ha logrado galardones como el Premio Lorca al Mejor Espectáculo Revelación, además de los Premios PACA al Mejor Espectáculo Petit y a la Mejor Dirección, entre otros.

A su vez, el Patio de la Casa de la Cultura de Las Cabezas de San Juan acogerá a las 22,00 horas, el concierto 'Una Historia de Mujeres en el Jazz', del Four Women Quartet, integrado por cuatro músicas instaladas en Andalucía que recuperan la obra de compositoras, instrumentistas y cantantes de diferentes géneros como el blues, swing o jazz.

La programación concluirá el 13 de agosto en la Plaza de Abastos, ubicado en Mairena del Alcor, a las 21,30 horas con 'Yesterday', de Manolo Carambolas, reconocido en el ámbito del circo de calle y el teatro gestual, con reconocimientos como el Premio al Mejor Número de Circo de la Asociación de Circo de Andalucía y el Premio del Público del Festival Internacional 'MalabHaría.

En contexto, la Red Andaluza de Teatros Públicos es un programa realizado en colaboración entre la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y aquellos municipios andaluces que anualmente se adhieren a este proyecto, entre los que se encuentran presente las ocho provincias andaluzas y en Ceuta.