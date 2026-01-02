La tasa de gripe en Andalucía cae más de 30 puntos en la semana de Navidad hasta 45 casos por 100.000 habitantes

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, visitando el Hospital Universitario de Jerez (Cádiz). (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tasa de incidencia de síndrome gripal en Andalucía ha caído en más de 30 puntos en la pasada semana del 22 al 28 de diciembre de 2025, en la que se celebró la Navidad, pasando de 79 a 45,2 casos por 100.000 habitantes.

Así lo ha detallado este viernes en un comunicado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, cuyo titular, Antonio Sanz, ha pedido no obstante "no bajar la guardia" ante la gripe y el resto de las infecciones respiratorias agudas (IRA), "aunque los datos reflejan un pronunciado descenso de la incidencia en la última semana".

El consejero ha advertido al respecto de que los datos de dicho descenso pueden "estar influidos por los días festivos", de forma que "probablemente en las próximas semanas veamos subir de nuevo el número de casos y aún nos encontramos en niveles epidémicos".

También en la semana del 22 al 28 de diciembre, la tasa global de incidencia de infección respiratoria aguda en Atención Primaria ha sido de 299 casos por 100.000 habitantes, lo que refleja también un descenso, ya que registraba un dato de 475,1 en la semana anterior.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad, la incidencia de las infecciones respiratorias agudas presenta una "distribución heterogénea" entre provincias, con valores máximos en Cádiz (423,9) y mínimos en Málaga (209).

En Almería, la incidencia de las IRA se sitúa en 213,3 casos por 100.000 habitantes; 273,9 en Córdoba; 281,5 en Granada; 260,6 en Huelva; 325,5 en Jaén y 337,7 en Sevilla.

TASA DE GRIPE POR PROVINCIAS

En particular, la incidencia del síndrome gripal se sitúa por provincias en 21,8 en Almería; 52,1 en Cádiz; 55,5 en Córdoba; 58,7 en Granada; 40,7 en Huelva, 36,7 en Jaén; 38,8 en Málaga y 58,7 en Sevilla.

El consejero ha remarcado que Andalucía cuenta con un plan de acción frente a la gripe, "con el que nos adelantamos al Ministerio", y un Plan de Alta Frecuentación (PAF) en los hospitales y centros sanitarios que se activa en función de la demanda asistencial.

Así, el uso de la mascarilla es obligatorio en aquellos centros donde se haya tenido que activar el PAF en al menos tres ocasiones en los últimos siete días, y está recomendado en el resto de los centros sanitarios de la comunidad.

No obstante, Antonio Sanz ha subrayado que "la mejor forma que tenemos para protegernos y proteger a las personas vulnerables frente a la gripe y el resto de infecciones respiratorias es la vacunación".

DATOS DE VACUNACIÓN

Así, pese a que ya se han vacunado 1.881.411 andaluces frente a la gripe y 768.030 frente a la covid, "la campaña de vacunación continúa", según ha puesto de relieve.

Por provincias, se han vacunado frente a la gripe 151.719 personas en Almería; 236.657 en Cádiz; 199.097 en Córdoba; 233.469 en Granada; 104.131 en Huelva; 175.834 en Jaén; 339.926 en Málaga y 440.578 en Sevilla.

Asimismo, han recibido la vacuna frente a la covid 54.300 personas en Almería; 93.306 en Cádiz; 76.422 en Córdoba; 93.928 en Granada; 42.431 en Huelva; 62.223 en Jaén; 138.064 en Málaga, y 207.356 en Sevilla.

Finalmente, 40.939 menores de seis meses han sido inmunizados frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, en la comunidad autónoma, lo que supone un 94,6% del total de los bebés nacidos en Andalucía desde el 1 de abril, además de los prematuros menores de doce meses y los menores de dos años con patologías graves.

Por provincias, se han inmunizado frente al VRS 4.174 bebés en Almería (93,8%); 5.102 en Cádiz (94,9%); 3.469 en Córdoba (95,2%); 4.421 en Granada (94,4%); 2.284 en Huelva (95,9%); 2.722 en Jaén (97,3%); 7.207 en Málaga (92,3%) y 9.405 en Sevilla (95,5%).