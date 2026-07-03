Un total de 52.436 estudiantes son admitidos en el sistema público universitario andaluz para estudiar un grado

Archivo - Imágenes de archivo de la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 52.436 estudiantes han sido admitidos para estudiar un grado el próximo curso académico 2026/2027 en el sistema público universitario andaluz, tras la primera adjudicación de plazas llevada a cabo por el Distrito Único Andaluz (DUA). El pasado curso fueron aceptados 52.733 personas, lo que representa una ligera bajada del 0,56% de las adjudicaciones, según los datos aportados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

De acuerdo con esa información, de los 52.436 jóvenes admitidos en esta fase general, 40.258 proceden de Andalucía, 10.983 provienen del resto de España y 1.195 de fuera del país. Atendiendo al sexo de los alumnos, la distribución se reparte entre 21.212 hombres y 31.224 mujeres. Atendiendo a las instituciones académicas, la Universidad de Almería ha aceptado a un total de 3.421 alumnos, la de Cádiz a 4.862, la de Córdoba a 3.820, la de Granada a 11.728, la de Huelva a 2.650 y la de Jaén a 3.180. Por su parte, la Universidad de Málaga incorpora a 8.180 estudiantes, la Pablo de Olavide a 2.891 y la de Sevilla a 11.704.

En cuanto a los grados más demandados por los alumnos andaluces en primera preferencia y teniendo en cuenta todas las peticiones, lideran la clasificación Enfermería, con 58.823, lo que representa un 12,21% de la demanda de todo el sistema andaluz; seguido de Medicina, que se apunta 42.527 inscripciones y una tasa de representatividad del 8,83%; Psicología, con 23.550 y un 4,87%; Fisioterapia, con 22.064 y un 4,58%; y Educación Primaria, con 20.449 y un 4,24%.

A estas cinco primeras enseñanzas le siguen Administración y Dirección de Empresas, con 14.607 y un 3,03%; Derecho, con 14.034 y un 2,91%; y Educación Infantil, con 13.440 y un 2,79%. Cierra esta clasificación de las carreras más demandadas Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con 13.116 y un 2,72%; e Ingeniería Informática, con 9.568 demandas y un porcentaje del 1,98%.

NOTAS DE CORTE POR TITULACIONES

Con carácter general, las notas de corte han bajado "levemente" en las carreras más demandadas. Atendiendo a las calificaciones más altas, este año los tres primeros puestos lo ocupan los dobles grados relacionados con Matemáticas, Física e Informática. En primer lugar, se sitúa el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad de Granada, con un 13,625 (solo baja un 0,055 con respecto al año anterior), la segunda posición la obtiene el doble grado de Física y Matemáticas ofertado por la Universidad de Sevilla, con un 13,594 (baja un 0,156); y la tercera nota más alta, con un 13,374 (-0,076), es alcanzada por el doble grado de Ingeniería Informática. Tecnología Informática y Matemáticas, incluido en el catálogo de enseñanzas de la Universidad de Sevilla.

Esas elevadas notas de acceso vienen motivadas por la baja oferta de dichas titulaciones, que se concreta en torno a una veintena de plazas en cada una de ellas. A continuación, destacan, por este orden, el grado de Biomedicina Básica y Experimental de la Universidad de Sevilla (13,345, con un aumento del 0,045), el de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Sevilla (13,340 y un incremento del 0,04).

Así como el doble grado de Relaciones Internacionales y Derecho, con un 13,336 (-0,06), de la Universidad Pablo de Olavide; el grado de Medicina de la Universidad de Sevilla, con 13,320 (-0,066); Medicina de la Universidad de Granada (13,294 y un descenso de 0,053); el doble grado de Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla (13,275 y un descenso de -0,093), y, por último, el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad de Cádiz (13,258 y una bajada de 0,312).

NOTAS DE CORTE POR UNIVERSIDADES

Por universidades, las titulaciones que han alcanzado mayor nota de corte en esta adjudicación en la institución académica almeriense son el grado en Medicina (13,094 y bajada de 0,106), el de Enfermería (12,170 y un descenso de 0,117 con respecto al año anterior), el doble grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (11,932 y una subida de 0,213), el grado de Fisioterapia (11,816 y -0,07) y Biotecnología (11,239 y -0,057).

En la Universidad de Cádiz, los títulos con mayor calificación son el doble grado de Matemáticas e ingeniería Informática (13,258 y un aumento del 0,312), el grado de Medicina (13,122 y un -0,105), el de Ingeniería Aeroespacial (12,869 y un -0,037), el doble grado en Filología Clásica y Estudios Ingleses (12,541 y una subida de 1,252) y el doble grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (12,379 y un aumento del 0,015).

En la Universidad de Córdoba, la clasificación de las carreras con mayor nota incluye al grado de Medicina (13,204 y un -0,056), el doble grado en Biotecnología y en Bioquímica --nueva oferta en este curso (12,861)--, el de Enfermería (12,502 y un -0,164), el de Veterinaria (12,430 y un -0,04), el de Fisioterapia (12,219 y un -0,009) y el de Biotecnología (12,070 y un -0,078).

En la Universidad de Granada, los títulos con la nota de corte más elevada son el doble grado de Matemáticas y Física (13,625 y una bajada de -0,055), el grado de Medicina (13,294 y un -0,053), el grado de Odontología (13,03 y un -0,073), el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas (12,8 y un -0,328) y el doble grado de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética (12,789 y un -0,301).

En el caso de la Universidad de Huelva, las enseñanzas se concretan en Medicina (13,078 y una bajada de -0,106), Enfermería (12,11 y -0,116), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10,714 y -0,196), Física (10,61 y -0,554) y Psicología (10,431 y -0,196). En cuanto a la Universidad de Jaén, los grados con mayor puntuación son Medicina (13,115 y una bajada de -0,079), Enfermería (12,249 y -0,026), Fisioterapia (11,899 y -0,031), Ingeniería Biomédica --nueva oferta-- con (11,825) e Inteligencia Artificial y Ciberseguridad (11,166 y -0,137).

En la Universidad de Málaga, obtienen mayor calificación el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas (13,058 y una bajada de -0,302), el grado de Medicina (13,125 y -0,105), el grado de Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (12,492 y un ascenso de 0,194), el grado de Enfermería (12,379 y -0,128) y el doble grado de Criminología + Psicología (12,116 y un ascenso de 0,011).

Asimismo, en la Universidad Pablo de Olavide, las carreras mejor clasificadas son el doble grado de Relaciones Internacionales y Derecho (13,336 y una bajada de -0,06), el doble grado de Traducción e Interpretación: Francés y Relaciones Internacionales (12,928 y un ascenso de 0,1), el doble grado de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y de la Administración (12,845 y -0,15), el grado de Relaciones Internacionales (12,736 y -0,091) y el grado de Biotecnología (12,646 y un ascenso de 0,017).

Por último, en la Universidad de Sevilla lideran la clasificación el doble grado de Física y Matemáticas (13,594 y una bajada de -0,156), el doble grado de Ingeniería Informática, Tecnología Informática y Matemáticas (13,374 y -0,076), el grado de Biomedicina Básica y Experimental (13,345 y un ascenso de 0,045), el grado de Ingeniería Aeroespacial (13,34 y un ascenso de 0,04) y el grado de Medicina (13,32 y -0,066).

Las carreras relacionadas con Ciencias de la Salud son de las más demandadas del sistema público universitario, por lo que suelen tener "una de las notas de corte más elevadas". En el caso de Medicina, que se oferta en las nueve universidades públicas andaluzas de grado, el valor de acceso supera el 13, estableciéndose la nota más alta en la Universidad de Sevilla (13,32) y en la de Granada (13,294), seguidas de la de Córdoba (13,204), la de Málaga (13,125), la de Cádiz (13,122), la de Jaén (13,115), la de Almería (13,094) y la de Huelva (13,078).