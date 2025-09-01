Los trabajos de renovación del cerramiento del anfiteatro de Carmona (Sevilla) prevén su finalización en otoño

Los trabajos de renovación del cerramiento del anfiteatro de Carmona prevén su finalización en otoño. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos del nuevo vallado del anfiteatro del Conjunto Arqueológico de Carmona (Sevilla), que "garantizarán la seguridad de la parcela y mejorarán la integración del monumento con su entorno", se encuentran actualmente al 60% y prevén su finalización en otoño.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha asegurado en una nota emitida por la Junta que la instalación del cerramiento, que combina las chapas metálicas lisas y perforadas dispuestas en zigzag, "permitirá la contemplación del anfiteatro por parte de los viandantes e imposibilitará la intrusión y el lanzamiento de basuras y enseres al interior, al tiempo que favorecerá la imagen del conjunto arqueológico".

Con el nuevo vallado se abrirán dos accesos al interior de la parcela, uno hacia la avenida Jorge Bonsor y otro hacia la calle Anfiteatro, con "criterios de accesibilidad universal y permitiendo la entrada de vehículos y maquinaria de cierto tonelaje".

Construido en el último cuarto del siglo I a. C, el anfiteatro de Carmona ocupa un solar de 17.898 m 2 , es uno de los edificios lúdicos más antiguos documentados de la Península Ibérica. Está excavado en el alcor, aprovechando la pendiente natural del terreno, y se conservan siete gradas excavadas en la roca, mientras el resto del alzado estaba realizado con una estructura de madera -se han localizado huellas, posiblemente de antiguos postes- o, simplemente, ha sido destruido.

Además, según ha indicado la Junta, está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2003.

Excavado en los años sesenta del siglo pasado, una vez finalizados los trabajos, la delimitación vegetal original fue sustituida por un vallado de tipo malla metálica simple que ha permanecido en uso hasta ahora.

Por su parte, la consejera de Cultura ha subrayado que el Conjunto Arqueológico de Carmona está inmerso en un programa de actuaciones que tiene como objetivo la conservación, protección y difusión de su patrimonio y la mejora de sus instalaciones.

Junto a los trabajos del vallado, se suma la instalación de una cubierta para la tumba de Postumio diseñada a través un proyecto de I+D+i con la Universidad de Sevilla, por más de 90.000 euros, y la retirada de las terreras de la tumba de Servilia.

A estas actuaciones se suma la renovación de las cubiertas, con un presupuesto de casi 160.000 euros, de la sede institucional y museo del Conjunto Arqueológico de Carmona "con el fin de mejorar la experiencia" de los visitantes al yacimiento, que ha recibido "20.605 visitas en el primer semestre de 2025".