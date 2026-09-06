El transporte metropolitano de Andalucía supera los 77 millones de viajeros en el primer semestre

Archivo - Autobús del consorcio metropolitano de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha cerrado el mejor primer semestre de su historia en materia de transporte público metropolitano, con más de 77 millones de usuarios (77.659.536) que han viajado con la tarjeta del Consorcio de enero a junio. Esta cifra supone un incremento del 12,77 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, es decir, 8,8 millones más (8.793.585) y "consolida la tendencia al alza de los últimos años, con cifras históricas".

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha mostrado su satisfacción por unos datos que evidencian "la confianza de los andaluces en el transporte público y a un trabajo llevado a cabo en los últimos años para fomentar su uso", con la modernización del servicio, el desarrollo de las infraestructuras y la consolidación de tarifas competitivas a través de la tarjeta del Consorcio, tanto las bonificaciones de carácter permanente como los descuentos adicionales en virtud del Real Decreto 1/2025 de ayudas al transporte público, financiados por las administraciones autonómica y estatal.

Por medios de transporte, los metros andaluces y Trambahía alcanzaron los 33,23 millones de viajes entre enero y junio, un millón más que en el primer semestre del año pasado. Además, el uso de la tarjeta del Consorcio ha sido mayoritario en metros y tranvía, con una subida del 10,35 por ciento.

El autobús metropolitano también refleja una mayor demanda, con un crecimiento del 4,31 por ciento en usuarios y 28,2 millones de usuarios en seis meses. Mientras tanto, el uso de la tarjeta en autobús urbano se ha visto incrementado en un 17,66 por ciento y un balance global de más de 25 millones de viajeros.

Por su parte, el servicio de Cercanías, que se terminó de incorporar a la tarjeta del Consorcio en octubre de 2024, también ha experimentado un aumento importante, con una subida de 209,96 por ciento, que representa 2,5 millones de usuarios.

El incremento del uso de la tarjeta metropolitana es también relevante en este primer semestre, con una subida del 16,4 por ciento, que ha permitido que ya sean 4.436.909 tarjetas emitidas en toda Andalucía. La red de consorcios de transporte de Andalucía está constituida por los consorcios de transporte metropolitano de las nueve aglomeraciones urbanas de Andalucía --el entorno de las ocho capitales andaluzas más la comarca del Campo de Gibraltar-- y atiende a cerca de 230 municipios andaluces, con una población superior a los seis millones de habitantes.