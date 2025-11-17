Tres nuevos espectáculos recalan esta semana en el Teatro Central de Sevilla dentro del ciclo 'Andalucía Flamenco'

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central de Sevilla continúa con las celebraciones del XV aniversario de la inclusión del flamenco en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. En este marco conmemorativo, el espacio escénico de la Cartuja acoge esta semana a "destacadas figuras del arte jondo" como son Mercedes Ruiz, Santiago Lara, Israel Galván y María Terremoto.

Según ha informado la Consejería de Cultura en una nota de prensa, la programación del ciclo 'Andalucia·Flamenco' continúa el jueves 20 con 'Dual', una creación "íntima y profundamente expresiva" en la que Mercedes Ruiz y Santiago Lara entrelazan baile y guitarra desde una visión compartida del flamenco.

De esta forma, la obra propone "un recorrido por distintos estilos, partiendo de la tradición como eje conductor y rindiendo homenaje a la guitarra flamenca y a la música española". La Junta ha explicado que se trata de un trabajo a través de una conversación artística entre música y coreografía en la que ambos artistas ponen de manifiesto la madurez creativa de sus carreras.

Por su parte, el viernes 21, el maestro Israel Galván regresa al Teatro Central con 'La Edad de Oro', "uno de los montajes más emblemáticos de su trayectoria", ha destacado Cultura. Con motivo del vigésimo aniversario de esta pieza --convertida en un clásico contemporáneo con cientos de representaciones en escenarios de todo el mundo--, Galván presenta "un programa renovado" que incorpora la voz de María Marín y la guitarra de Rafael Rodríguez.

El sábado 22 será el turno de María Terremoto, quien presentará 'Manifiesto', un viaje emocional en el que la artista "transita desde la raíz desnuda del romance hasta la celebración luminosa de unas bulerías". En esta propuesta, según el Gobierno andaluz, Terremoto "transforma sus vivencias en un breve ensayo cantado, donde sus letras funcionan como una ventana a la intimidad de sus emociones y a su personal manera de entender el flamenco".

Así, la programación especial por el XV aniversario se prolongará hasta el 30 de noviembre con nuevas propuestas que recorrerán "el cante, el toque y el baile". Desde esta forma, el 27 de noviembre, Juan Tomás de la Molía presentará 'Vertebrado'; el 28 será el turno de Rosario La Tremendita con su nuevo montaje 'Tránsito' y los días 29 y 30 de noviembre, Yerai Cortés clausurará el ciclo con 'Guitarra Coral', un proyecto que "profundiza en las posibilidades expresivas de la guitarra flamenca".

En total, el ciclo 'Andalucía·Flamenco' reúne doce espectáculos y quince funciones programadas a lo largo del mes de noviembre, consolidando al Teatro Central como uno "de los epicentros de la celebración del arte jondo en Andalucía", ha detallado la Consejería.

EL FLAMENCO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

En noviembre de 2010, el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco reconoció al flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un hito que supuso un impulso definitivo para su protección, difusión y estudio.

La Junta de Andalucía "ha reafirmado su compromiso" con este legado, un compromiso que se materializó en la aprobación de la Ley del Flamenco, la primera norma autonómica en España dedicada en exclusiva a su preservación y transmisión.

A lo largo de este mes de aniversario, la Consejería de Cultura y Deporte ha elaborado una "programación especial" tanto en el Teatro Central como en diversos espacios de la geografía andaluza, consolidando el lugar del flamenco como un "patrimonio vivo, dinámico y esencial en la identidad cultural de Andalucía".