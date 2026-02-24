La Unidad de Neumología del Virgen del Rocío de Sevilla recibe la acreditación Diamante de la Separ

La Unidad de Neumología y Cirugía Torácica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla - HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Neumología y Cirugía Torácica del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha recibido la acreditación nivel Diamante de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ).

La acreditación Diamante es la máxima distinción otorgada por Separ, en la que se valora la labor de los profesionales en cada una de las unidades de alta complejidad, como son Asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Hipertensión Pulmonar y Sueño, entre otras.

Según ha indicado la Junta en una nota, la acreditación, que otorga el Comité Asistencial de Separ, se concede "tras un proceso de evaluación muy riguroso" en el que se revisan indicadores asistenciales, cartera de servicios, infraestructuras, recursos humanos, calidad y seguridad, así como actividad docente e investigadora, y supone el aval externo de que el servicio "cumple estándares elevados de calidad asistencial y de compromiso con la mejora continua".

En el último año, la Unidad de Neumología y Cirugía Torácica -dirigida hasta octubre de 2025 por la especialista Esther Quintana Gallego y actualmente por el doctor Luis Jara Palomares- ha desarrollado una actividad asistencial de "gran magnitud", superando las 50.000 consultas y las 12.500 estancias hospitalarias.

"Estos resultados no son únicamente cifras de actividad, sino la expresión del compromiso, la cohesión y la excelencia de un equipo altamente cualificado que trabaja de forma coordinada y multidisciplinar. El éxito alcanzado es fruto del esfuerzo conjunto, la colaboración constante entre profesionales y una cultura de trabajo basada en la responsabilidad compartida y la mejora continua", ha destacado Jara Palomares.

Asimismo, ha añadido el director de la unidad que "hay que destacar que estos logros no serían posibles sin el entorno institucional en el que se integra". "El Hospital Universitario Virgen del Rocío favorece el desarrollo profesional, impulsa la innovación y promueve el crecimiento de sus Unidades Asistenciales, creando un marco que permite ofrecer una atención de máxima calidad y centrada en el paciente", ha subrayado.

En octubre de 2023, la unidad de Neumología del HUVR ya recibió nueve acreditaciones de calidad de la Separ. En concreto, reconoció la labor que realizan los especialistas en Asma, Déficit de Alfa 1 Antitripsina, Enfermedades Pulmonares Intersticiales, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Hipertensión Pulmonar, Sueño, Tromboembolia Pulmonar, Tuberculosis y Ventilación Crónica Domiciliaria.

Además, desde junio de 2024, el programa de Rehabilitación Respiratoria de la Unidad de Neumología logró la acreditación de excelencia de Alta Complejidad.