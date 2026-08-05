El Virgen del Rocío de Sevilla destaca la triplicación en obras y la apuesta medioambiental en su balance del 2025

Imagen del Hospital Universitario Virgen del Rocío - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha triplicado la actividad en obras de reforma, que pasaron de solo nueve en 2024 a 23 durante 2025, así como la creación de nuevos espacios para pacientes y la apuesta por la sostenibilidad medioambiental respecto al año anterior, recogida en su Memoria Anual publicada este miércoles.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, el hospital sevillano que cuenta con más de 1.520 camas y 10.148 profesionales trabajando en sus plantillas, ha atendido 46.735 intervenciones quirúrgicas, además de incrementar un 13,5% las cirugías de oncología mamaria con 805 intervenciones en 2025 y el aumento de las urgencias, con 4.500 más que el año anterior.

En esta misma línea, el aumento de la asistencia en urgencias del hospital ha supuesto una demanda constante de recursos, tanto profesionales como materiales, por lo que la Junta ha señalado el aumento del 18% en los últimos cinco años y el número de 316.231 personas atendidas, que han ascendido a 866 al día. De estas, solo el 8,60% se ha quedado ingresado.

A su vez, las consultas externas también se han incrementado, hasta llegar a 1.273.221. Además, los profesionales del complejo sevillano han atendido 49.337 ingresos, 659.519 pruebas de imagen, más de 23 millones de analíticas y 438 trasplantes.

Como en años anteriores, ha continuado el descenso en el número de partos, con 4.491, además del descenso de los producidos por cesárea. En el caso contrario están las cirugías mamarias que se han incrementado en casi un centenar.

TERCER HOSPITAL DE REFERENCIA EN CSUR

Por otro lado, a lo largo de 2025, el Hospital Virgen del Rocío ha incrementado en cinco el número de CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia), hasta llegar a los 30, con lo que se sitúa en el tercer lugar de los hospitales públicos del país, según ha destacado la Consejería.

A su vez, ha mantenido su participación en diez Redes Europeas de Referencia, lo que ha supuesto la atención de pacientes en el hospital sevillano con un número que se verá incrementado este año con la consecución de nuevas unidades de referencia nacional.

También han aumentado en cinco las Unidades y Procedimientos de Referencia de Andalucía (UPRA) alcanzadas en 2025, hasta un total de 31, con lo que ha mantenido el liderato respecto a los hospitales andaluces. Asimismo, el SAS ha destacado las más de 1.000 publicaciones científicas con factor de impacto realizadas y los cerca de 1.700 estudios y ensayos clínicos activos.

En este sentido, la directora gerente del hospital, Nieves Romero, ha señalado los premios obtenidos por el hospital y sus profesionales el año pasado y los que ha organizado, como el de pintura dedicado a la memoria de Elías Cañas y otro denominado 'Dejar de Hacer', como "práctica de valor".

Además, ha indicado que "detrás de cada una de ellas hay profesionales comprometidos dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, pacientes con grandes necesidades, familias que esperan lo mejor de nosotros y, en definitiva, necesidad de esperanza con la que mirar al futuro".

Al igual que en años anteriores, este documento ha seguido los criterios de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI), así como estándares de calidad asistencial que han sido reconocidos con prestigiosos premios nacionales, como el otorgado por la Fundación Avedis Donabedian.

GRANDES OBRAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

Otro de los datos significativos, es el incremento del número de grandes obras realizadas en todos los centros del HUVR, que pasaron de solo nueve en 2024 a 23 durante 2025, entre las que han destacado las realizadas dentro del Plan de Rayos X, con obras realizadas en el Hospital General, el Hospital de la Mujer, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento y en el centro de especialidades Doctor Fleming, y que este año continúan con los trabajos en el centro de especialidades Virgen de los Reyes.

Igualmente, el Plan de Choque contra las Filtraciones, con trabajos en los edificios de Cocina, Laboratorios y de Gobierno, en Manuel Siurot, y en Virgen de los Reyes; el Plan de Salud Mental, con obras tanto en el CTS Comunidad Terapéutica Salud Mental Sur como en el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos (HMC).

Por ende, la Administración regional ha destacado los trabajos dentro del Plan de Farmacia, especialmente en el Hospital Infantil y en el HMC, a los que se han sumado las numerosas obras que se han enmarcado en el Plan de Verano.

En total, en 2025 se han realizado 29.831 reparaciones, de las que 20.635 fueron de instalaciones y 9.196 de equipamientos. Además, el HUVR ha producido 504.602 KWh de energía solar, frente a los 142.728 de 2024, lo que ha supuesto evitar 180.345 KG de CO2, frente a los 51.011 del año anterior.