El Virgen del Rocío de Sevilla dona siete estaciones de anestesia y diez incubadoras a un hospital de Guinea-Bissau

Una de las incubadoras que el Hospital Vírgen del Rocío de Sevilla ha donado a un hospital de Guinea-Bissau. - LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha donado diez incubadoras y siete estaciones de anestesia para que, a través de la ONG Periodistas Solidarios, lleguen a Guinea-Bissau en un contenedor de ayuda humanitaria para el 'Proyecto de Salud Leovo Candé'.

Según ha precisado la Junta de Andalucía en un comunicado, el proyecto ha sido impulsado por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la citada ONG, de manera que se ha centrado en el "desarrollo integral y la atención sanitaria", con especial indicencia en el ámbito materno-infantil, de los 600 habitantes de la aldea Candemba-Uri, ubicada en el país africano Guinea-Bissau.

Entre sus iniciativas en materia de salud, se ha priorizado la construcción y el mantenimiento de un centro de salud con "infraestructuras sanitarias básicas para dar servicio a la aldea y sus alrededores" que, una vez inaugurado en 2016 con el apoyo de instituciones sevillanas, ha permitido el acceso a las consultas de 60 personas de media a la semana, la mayoría niños y niñas "con enfermedades como paludismo, broncorrespiratorias, estomacales o por accidentes", según ha informado la ONG.

Además, han llevado a cabo programas de prevención y atención enfocados en la mujer y la infancia, con el respaldo académico y práctico de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla, al mismo tiempo que han trabajado en acciones preventivas para reducir la incidencia de enfermedades comunes en "una de las zonas más vulnerables del continente africano".

Por otro lado, tanto el hospital de Bafatá, la región que ocupa el centro de Guinea Bisáu, como sus 300.000 habitantes han sido receptores de una ambulancia donada por la Junta de Andalucía, que permitirá "reducir la mortalidad en el momento del parto" al facilitar el traslado de las embarazadas al centro sanitario, situado a unos 12 kilómetros de Candemba-Uri.

En este sentido, Periodistas Sanitarios también se ha enfocado en la mejora de los accesos al hospital de Bafatá, un proyecto que "ha permitido la llegada de peatones, coches y ambulancias hasta la puerta del hospital", a la vez que la construcción de unas escaleras y una rampa también ha sido aprovechada tanto por quienes bajan al río a lavar la ropa como por los católicos de los barrios altos que acuden frecuentemente a la catedral de la ciudad.

Igualmente, el 'Proyecto Laovo Candé' ha promovido iniciativas de desarrollo socioeconómico y educativo mediante la creación de cooperativas agrícolas gestionadas por mujeres, la mejora de la seguridad alimentaria, la construcción de pozos de agua, actuaciones de saneamiento y el impulso de Radio Mulher de Bafatá, una emisora dirigida por mujeres que se ha consolidado como "un referente de información y participación comunitaria en la región".

Por último, en el ámbito educativo, la ONG ha construido una escuela infantil con capacidad para un centenar de alumnos, que mantiene programas de alfabetización de adultos y concede becas para que jóvenes de la aldea puedan continuar sus estudios de secundaria, acceder a la universidad y contribuir a reducir de forma significativa el analfabetismo en la comunidad.

En suma, la iniciativa ha contado con el apoyo de "numerosas administraciones e instituciones de la provincia de Sevilla", entre ellas la Diputación de Sevilla, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, la Junta de Andalucía, la ONCE, la Universidad de Sevilla y diversas entidades públicas y privadas que han contribuido al desarrollo del proyecto solidario a lo largo de los últimos años.