El Virgen del Rocío de Sevilla participa en un proyecto pionero para acercar la IA al diagnóstico hematológico

La Unidad de Hematología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Hematología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla participa en un proyecto pionero en España cuyo objetivo es incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) al diagnóstico hematológico.

Así lo ha confirmado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la del Virgen del Rocío es una de las 14 unidades de Hematología de siete comunidades autónomas en España que participa en la iniciativa MedulAI, que se centra en mejorar el análisis de muestras de médula ósea mediante tecnologías avanzadas de digitalización e inteligencia artificial.

El sistema permitiría reducir hasta un 80% los tiempos de análisis y disminuir significativamente la variabilidad diagnóstica entre profesionales y centros sanitarios. El proyecto está encabezado por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la empresa tecnológica Spotlab y la compañía biofarmacéutica GSK.

Según explicaron sus impulsores en un acto institucional en el que participaron hematólogos, directivos sanitarios y responsables de innovación de los centros participantes, MedulAI se basa en una solución clínicamente validada que transforma microscopios convencionales en dispositivos digitales inteligentes capaces de capturar imágenes hematológicas de alta calidad y analizarlas mediante algoritmos de aprendizaje profundo y visión por computador.

La herramienta identifica y clasifica automáticamente las células presentes en los aspirados de médula ósea, una tarea que actualmente requiere la revisión manual de miles de células por parte de especialistas altamente cualificados.

Los responsables del proyecto subrayan que la tecnología no sustituye el criterio clínico de los hematólogos, sino que actúa como un sistema de apoyo para mejorar la precisión diagnóstica y agilizar los procesos asistenciales. Entre las patologías que pueden beneficiarse de esta innovación se encuentran el mieloma múltiple, las leucemias, los síndromes mielodisplásicos, los linfomas y otras alteraciones medulares complejas.

Otro de los aspectos significativos destacados del proyecto es su capacidad para facilitar el acceso a la digitalización hematológica en hospitales con distintos niveles de desarrollo tecnológico gracias a que el sistema se adapta a los microscopios ya existentes, evitando grandes inversiones en equipamiento y favoreciendo una implantación escalable en centros de diferentes tamaños.

Los 14 hospitales participantes pertenecen a las comunidades de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña e Islas Baleares. Además de agilizar el diagnóstico, la plataforma permitirá compartir muestras entre especialistas, crear repositorios digitales para sesiones clínicas y avanzar hacia una mayor estandarización de los procedimientos.