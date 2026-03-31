El Virgen del Rocío de Sevilla rinde homenajes a 260 profesionales jubilados tras una "larga y fructífera" carrera

Homenaje del Virgen del Rocío a profesionales jubilados en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha informado de que ha rendido recientemente un homenaje al personal que se ha jubilado a lo largo del año pasado en dos jornadas. En total, más de 260 profesionales de la división médica, de enfermería y de gestión y servicios han participado en este evento con el que han puesto punto final definitivo a su "larga y fructífera" carrera en el centro sevillano.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en una nota de prensa, tras la recepción de los presentes y la entrega de obsequios, el acto comenzó con las palabras de la directora gerente del centro, Nieves Romero, a los presentes, quien les dijo "cerráis una etapa dejando una huella profunda en las personas y una parte de vosotros queda aquí para siempre".

A continuación, se proyectó un vídeo con los hitos alcanzados por el Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) en 2025, último año de trabajo de los profesionales homenajeados.

Tras ese momento, tomaron la palabra algunos de los profesionales jubilados como la doctora Carmen Jiménez Casado, el enfermero Rafael Velasco González y la trabajadora social Agustina Hervás de la Torre. Al día siguiente intervinieron el doctor Manuel Jorge Prados Castaño y la enfermera Pilar Zamorano Imbernon.

El acto, que estuvo organizado desde la subdirección de Servicios Generales con el impulso del equipo directivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío, contó con la actuación del médico, autor de libros como 'La salud enferma', y divulgador sevillano Fernando Fabiani.

Todos los participantes recibieron un detalle conmemorativo como recuerdo y agradecimiento a la labor que han realizado y, tras la foto de familia, se trasladaron hasta el patio del Hospital General para tomar un aperitivo.